Najbohatší Číňania stratili 9 miliárd USD pre výpredaje akcií

Peking 24. októbra (TASR) - Najbohatší magnáti v Číne stratili viac ako 9 miliárd USD (9,25 miliardy eur) pre výpredaje na trhu, ktoré nasledovali po upevnení moci prezidenta Si Ťin-pchinga. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Pony Ma zo spoločnosti Tencent Holdings a najbohatší človek v krajine - Čung Šan-šan - stratili podľa Bloomberg Billionaires Index v pondelok každý vyše 2 miliardy USD, keďže po zmenách vo vedení komunistickej strany akcie ich spoločností klesli.



Akcie Jacka Ma z Alibaba Group, Robina Li z Baidu a Richarda Liu z JD.com v tom nie sú zahrnuté. Ich firmy sú primárne kótované na burze v USA, hoci hodnota ich akcií taktiež klesla pred začiatkom obchodovania v Spojených štátoch.



Kroky Si Ťin-pchinga, ktorý dosadil svojich najbližších spojencov do najvyšších pozícií, vyvolávajú obavy, že zásahy čínskej vlády proti majetku a súkromným podnikom budú pokračovať. Index sledujúci akcie kótované v Hongkongu klesol viac ako po ktoromkoľvek kongrese komunistickej strany od jeho založenia v roku 1994, pričom cudzinci predali rekordné množstvo akcií v tomto meste. Zároveň čínska mena jüan sa prepadla na najnižšiu úroveň od januára 2008. "Dnešný prepad odráža krehké nálady investorov," povedal Kenny Wen, vedúci investičnej stratégie v KGI Asia v Hong Kongu.



Najbohatší ľudia v Číne boli už pred pondelkovým poklesom ich majetku na ceste k najhoršiemu roku za celú dekádu, keďže prísna politika nulovej tolerancie ochorenia COVID-19 si vybrala svoju daň od ekonomiky.



V piatok (21. 10.) bolo medzi 500 najbohatšími ľuďmi sveta 76 čínskych miliardárov s majetkom v hodnote 783 miliárd USD v porovnaní so 79 magnátmi s čistým majetkom v hodnote 1,1 bilióna USD na konci minulého roka podľa indexu bohatstva Bloomberg.



Zatiaľ čo opätovné vymenovanie Si Ťin-pchinga na prelomové tretie volebné obdobie nebolo prekvapením, jeho rozhodnutie povýšiť lojalistov sa vymyká z modelu kolektívneho vedenia, ktorý bol základom vzostupu Číny. Teraz je tak vo vrcholných funkciách menej hlasov, ktoré by mohli spochybniť politiku prezidenta. Tento krok naznačuje, že Čína sa pravdepodobne bude držať svojho prísneho prístupu k ochoreniu COVID-19, aj keď to poškodzuje ekonomiku.



Množstvo údajov zverejnených po nečakanom odklade pre zjazd strany, ktorý sa uskutočnil až v pondelok namiesto minulého týždňa, ukázalo zmiešané výsledky, pokiaľ ide o zotavovanie sa ekonomiky. Analytici sú tak naďalej opatrní z hľadiska budúceho hospodárskeho rastu.



(1 EUR = 0,973 USD)