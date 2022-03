New York 6. marca (TASR) - Najbohatší Rusi prišli v uplynulých týždňoch o 80 miliárd USD (73,2 miliardy eur). Čakajú ich zrejme ďalšie výrazné straty, keďže sankcie začínajú pôsobiť. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Ruský útok na Ukrajinu spôsobil ekonomické turbulencie a prinútil západné štáty uvaliť tvrdé sankcie proti Moskve a ľuďom spojeným s režimom Vladimira Putina. To už podľa Bloomberg Billionaires Index vymazalo približne tretinu majetku dvadsiatich najbohatších Rusov. Vplyv sankcií na ruských oligarchov spoločne s kolapsom rubľa a ruskej ekonomiky spôsobilo rýchly koniec éry jednej triedy ruských elít po celom svete.



V uplynulých dňoch úrady zhabali dve megajachty - Dilbar patriacu Ališerovi Usmanovovi a Amore Velo Igora Sečina. Britskí ministri požaduje zhabanie nehnuteľností ruských miliardárov v Spojenom kráľovstve. Vytvorila sa tiež nová globálna pracovná skupina, ktorej úlohou je hľadať majetky Rusov na sankčných zoznamoch.



Podľa expertov je to zrejme len začiatok. Majetok Usmanova, na ktorého Európska únia (EÚ) uvalila sankcie v pondelok (28. 2.), sa podľa Bloombergu znížil o 1,7 miliardy USD na 19,5 miliardy USD. Najbohatší Rus, Vladimir Potanin, ktorý zatiaľ nie je na sankčných zoznamoch, prišiel o necelú štvrtinu majetku, ktorého hodnota sa znížila na 25 miliárd USD.



Najprudší prepad hodnoty majetku zaznamenal Gennadij Timčenko, ktorý kontroluje Volga Group, z 22 miliárd USD na 11 miliárd USD. Šéf plynárenskej firmy Novatek Leonid Mikhelson prišiel o 10,5 miliardy USD, keď hodnota jeho majetku padla na 22 miliárd USD. Medzi ďalšími zaznamenal veľkú stratu ťažobný magnát Alexej Mordašov, ktorého majetok sa zmenšil o 5,6 miliardy USD na 22 miliárd USD.



(1 EUR = 1,0929 USD)