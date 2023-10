Forbes:Najbohatší Slovák je I.Chrenko, s majetkom asi 1,7 miliardy eur

Bratislava 11. októbra (TASR) - Najbohatším Slovákom zostáva majiteľ developerskej skupiny HB Reavis Ivan Chrenko, s odhadovanou hodnotou majetku 1,7 miliardy eur. Vyplýva to z rebríčku Najbohatších Slovákov 2023 magazínu Forbes Slovensko. O výsledkoch v stredu informovala šéfredaktorka Lucia Okšová.



"Dôvodom nižšieho ohodnotenia majetku Chrenka oproti minulému roku je precenenie majetku jeho firmy v dôsledku zložitej situácie na európskom realitnom trhu. Firma sa tak vlani po dvoch rokoch opäť dostala do straty," vysvetlila editorka magazínu Tatiana Vavrová. Chrenkovi majetok medziročne klesol z vlaňajších 1,83 miliardy eur.



Druhú pozíciu v tohtoročnom zozname najmajetnejších Slovákov si udržala rodina Haščáková, ktorá kontroluje významný podiel vo finančnej skupine Penta Investments. Magazín ich majetok odhadol na 1,46 miliardy eur. Na tretiu priečku sa dostalo rodinné a podnikateľské duo Tkáčovcov z finančnej skupiny J&T Finance Group, s odhadovaným majetkom 920 miliónov eur.



Prvú desiatku dopĺňajú zakladatelia Esetu - Miroslav Trnka, Peter Paško a Rudolf Hrubý, spolumajiteľ skupiny Moravia Steel a vlastník zdravotníckeho Agelu Tomáš Chrenek a Ivan Jakabovič, ďalší spolumajiteľ J&T Finance Group.



"Všetci, s výnimkou zakladateľov Esetu, pôsobia zo zahraničia. Buď v podobe hlavnej firmy či zvereneckého fondu, ktoré tam majú registrované, alebo bydliska, čo je prípad Ivana Chrenka. Väčšina z nich sa rozhodla pre blízku Prahu," dodala Vavrová.



Členovia rebríčka dosahujú súhrnne majetok v odhadovanej hodnote takmer 15 miliárd eur. Celkovo sa medzi 38 najbohatšími Slovákmi nachádzajú tri ženy a do rebríčka pribudli dve nové mená.



Nováčikom v tohtoročnom zozname je Jozef Jankulák, do vlaňajška majiteľ prešovského výrobcu vysoko presných prevodoviek Spinea. Ukončenie jej predaja (v máji 2022) americkému Timkenu a zverejnenie predajnej ceny ho so 140 miliónmi eur dostalo na spojenú 25. - 27. priečku. Ďalším novým menom v rebríčku je Natália Haughey, ktorá v ňom ako zástupkyňa rodiny nahradila otca Martina Blaškoviča. Ten jej tento rok odovzdal väčšinu vo firme BC Fin, ktorá ovláda napríklad brnenskú skupinu Zetor.