Najbohatším Slovákom je Ivan Chrenko s majetkom 1,65 miliardy eur

Bratislava 15. októbra (TASR) – Najbohatším Slovákom je tento rok opäť Ivan Chrenko - developer a majiteľ skupiny HB Reavis. Jeho majetok tento rok dosiahol úroveň 1,65 miliardy eur. Vyplýva to z rebríčka najbohatších Slovákov magazínu Forbes. Na druhom mieste sa nachádza Jaroslav Haščák z Penta Investments s majetkom 1,07 miliardy eur a prvú treticu uzatvára Miroslav Trnka - spolumajiteľ kyberbezpečnostnej spoločnosti Eset s odhadovaným majetkom 700 miliónov eur. Aj zvyšné dve miesta prvej pätice najbohatších Slovákov obsadili Trnkovi partneri v podnikaní – Peter Paško s majetkom 670 miliónov eur a Rudolf Hrubý s majetkom 670 miliónov eur.



V minuloročnej pätici najbohatších Slovákov sa nachádzali aj Tomáš Chrenek z Moravia Steel a Minerfinu či spolumajiteľ papierenského závodu Mondi SCP Milan Fiľa – práve ich nahradili v tohtoročnom rebríčku zástupcovia IT odboru. Podľa magazínu za úspechy majiteľov kyberbezpečnostnej spoločnosti môže ďalší rok rekordných výnosov a vysokej ziskovosti. Zástupcovia tradičných odborov, naopak, za vlaňajšok vykázali často horšie výsledky.



"Tento posun ukazuje, ako rôznorodo sa darilo v poslednom období tradičným odvetviam, ako sú napríklad hutnícke závody, v porovnaní s technologickými sektormi. A potvrdzuje sa, že technológie v tomto súboji víťazia," myslí si šéfredaktor magazínu Juraj Porubský.



Prvá tretica najbohatších Slovákov podľa údajov magazínu rozšírila svoj majetok v porovnaní s minulým rokom o desatinu. Ako zhrnul, celkovo disponuje 32 najbohatších Slovákov bohatstvom na odhadovanej úrovni 11,9 miliardy eur – toto číslo sa medziročne zvýšilo iba nepatrne.



"Výsledky firiem členov rebríčka za vlaňajšok, z ktorých sme pri hodnotení vychádzali, pritom ešte nezohľadňujú vplyv koronakrízy. Jej finančné dôsledky na biznis najbohatších sa prejavia až v ďalšom ročníku rebríčka. No už teraz mnohí jeho členovia naznačujú, že vplyv bude nezanedbateľný," dodal magazín.