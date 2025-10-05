< sekcia Ekonomika
Najčastejším problémom pri online nákupoch je rýchlosť doručenia
Väčšina slovenských dopravcov dnes balíky dodáva do jedného, maximálne dvoch pracovných dní od prebratia z e-shopu.
Autor TASR
Bratislava 5. októbra (TASR) - Najčastejším problémom Slovákov pri objednávaní tovaru cez internet je rýchlosť doručenia. Stretlo sa s ním viac ako 16 % Slovákov nakupujúcich online. Druhým najčastejším problémom je dodanie nesprávneho alebo poškodeného tovaru, prípadne služby. Podľa Eurostatu takúto situáciu riešilo viac ako 7 % nakupujúcich. Necelých 6 % malo ťažkosti s technickým fungovaním online obchodu.
„Rýchlosť dodania býva neraz hlavným dôvodom, pre ktorý si človek vyberie práve daný obchod,“ uviedla Mária Auxtová zo spoločnosti Shoptet, ktorá zabezpečuje fungovanie viac ako 7600 slovenských e-shopov.
E-shopy by preto podľa Auxtovej túto oblasť nemali podceňovať. „Keď uvedú dodanie tovaru do určitého dátumu, treba spraviť všetko pre to, aby ho dodržali. Vtedy sa stávajú spoľahlivým partnerom a nakupujúci sa k nim budú vracať,“ zdôraznila.
To, či sa podarí e-shopu dodržať dodaciu lehotu, podľa nej závisí od dvoch základných faktorov. „Jedným z nich je rýchlosť samotnej dopravy. V tejto oblasti sme za posledných päť rokov zaznamenali výrazný posun,“ poznamenala.
„Výrazným krokom vpred bolo masívne inštalovanie výdajných boxov, ktoré sa začalo v roku 2020. Najväčší prevádzkovateľ, spoločnosť Packeta, ich má aktuálne na Slovensku už vyše 2300. Dnes pri značnej časti zásielok tento spôsob dodania nahradil kuriérov,“ vysvetlila Auxtová.
Doplnila, že väčšina slovenských dopravcov dnes balíky dodáva do jedného, maximálne dvoch pracovných dní od prebratia z e-shopu. Niektorí veľkí predajcovia ponúkajú aj dopravu do vlastných výdajných boxov, prípadne vlastným kuriérom. Tá môže byť ešte rýchlejšia.
Dodala, že samotná rýchlosť prepravy sa tak približuje k svojim limitom, o to dôležitejší je druhý faktor, a to čas expedície objednávky na strane e-shopu. Okrem fyzickej prípravy zásielky je pritom zásadná aj technická podpora, ktorá celý proces dokáže výrazne uľahčiť a zefektívniť.
