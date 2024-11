Najdôležitejšie správy TASR zo slovenskej ekonomiky - 46. týždeň

Bratislava 16. novembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo slovenskej ekonomiky vydaných v ekonomickom servise TASR v 46. týždni 2024:



Bratislava 11. novembra (TASR) - Produkcia stavebných firiem v septembri dosiahla 672 miliónov eur, čo je po prepočte do stálych cien medziročný pokles až o 17,5 %. Ide o najhlbší prepad v rámci mesačných výsledkov od októbra 2020. V porovnaní s augustom sa stavebná produkcia znížila o 3,9 %, informoval v pondelok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Bratislava 11. novembra (TASR) - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) úspešne zrealizovala pripojenie k medzinárodnej platforme umožňujúce vzájomnú cezhraničnú výmenu regulačnej elektriny s názvom Picasso. Ide o nadnárodný projekt zoskupujúci 26 prevádzkovateľov prenosových sústav (PS), ktorý im poskytuje spoločný priestor na obstaranie regulačnej energie s automatickou aktiváciou (aFRR). Informovali o tom v pondelok predstavitelia SEPS.



Bratislava 12. novembra (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) už vyplatila viac ako polovicu preddavkov na podpory pre poľnohospodárov. Z celkovej sumy takmer 300 miliónov eur už majú slovenskí poľnohospodári na účtoch viac ako 167 miliónov eur. V utorok o tom informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).



Bratislava 13. novembra (TASR) - Od januára 2025 sa zvýši hranica maximálneho vymeriavacieho základu na platbu poistného. Táto zmena súvisí so schválenou novelou zákona o sociálnom poistení, ktorou sa mení výška maximálneho mesačného vymeriavacieho základu na platenie poistného z doterajšieho sedemnásobku na 11-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. V stredu o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.



Bratislava 13. novembra (TASR) - Slovenský plynárenský priemysel (SPP) uzavrel krátkodobý, pilotný kontrakt na dodávku zemného plynu od azerbajdžanskej spoločnosti SOCAR. Po úspešnom vyhodnotení spolupráce spoločnosť zváži uzavretie zmluvy o dodávke plynu aj na dlhšie obdobie. V stredu o tom informoval hovorca SPP Ondrej Šebesta.



Bratislava/Frankfurt nad Mohanom 13. novembra (TASR) - Uplatňovanie dane z finančných transakcií na Slovensku podľa aktuálne nastavených pravidiel by mohlo ovplyvniť činnosť Národnej banky Slovenska (NBS), a tým aj menovú politiku Európskej centrálnej banky (ECB). Hrozí tiež negatívny vplyv na európsky aj slovenský finančný systém a sťaženie prístupu k hotovosti na Slovensku. Konštatuje to ECB v stanovisku k zákonu o dani z finančných transakcií, ktoré vydala pred niekoľkými dňami. Nová daň sa má vyberať od apríla budúceho roka.



Bratislava 14. novembra (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v 3. štvrťroku 2024 medziročne vzrástol o 1,2 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy HDP medziročne vzrástol o 1,7 %, v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa zvýšil o 0,3 %. Celková zamestnanosť sa v 3. štvrťroku medziročne znížila o 0,1 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu HDP a zamestnanosti, ktorý zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Jaslovské Bohunice 14. novembra (TASR) - Jadrové elektrárne majú priamo na Slovensku zásoby jadrového paliva na ďalšieho 2,5 roka. Na štvrtkovej tlačovej konferencii v Jaslovských Bohuniciach to uviedla podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



Bratislava 14. novembra (TASR) - Dokončenie oboch systémov nového superpočítača Perún, v Bratislave a Košiciach, je plánované do konca budúceho roka. Celková investícia z plánu obnovy presahuje 70 miliónov eur. Slovensko by sa tak následne mohlo zapojiť do spoločného európskeho podniku EuroHPC, o čom vo štvrtok informovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



Orechová Potôň 14. novembra (TASR) - Slovenská technologická spoločnosť Mobility & Innovation Production vo štvrtok predstavila na motoristickom okruhu Slovakia Ring v Orechovej Potôni prvý slovenský vodíkový ťahač plne homologizovaný pre európsky trh. Ťahač je postavený na platforme Ford F-Max s podporou Ford Trucks. Predpokladaný dojazd ťahača je od 600 do 750 kilometrov.



Bratislava 15. novembra (TASR) - Inflácia stúpla v októbri na 3,1 % zo septembrových 2,6 %. Nárast cien v medziročnom porovnaní tak dosiahol po januári a februári tretiu najvyššiu tohtoročnú hodnotu. Rast cien v porovnaní so septembrom dosiahol 0,7 %, čo bolo zhodne s januárom najvyššie medzimesačné tempo rastu v tomto roku. Najvýraznejší nárast sa prejavil pri cenách potravín a nealkoholických nápojov, informoval v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Bratislava 15. novembra (TASR) - Výstavba priemyselných parkov Valaliky pri Košiciach a v Rimavskej Sobote bola riadená netransparentne a nekoncepčne. Za neplnenie termínov Slovensku hrozia finančné škody vo výške 36 miliónov eur. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), o ktorej informovala v piatok jeho hovorkyňa Daniela Bolech Dobáková.