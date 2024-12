Najdôležitejšie správy TASR zo slovenskej ekonomiky - 49. týždeň

Bratislava 7. decembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo slovenskej ekonomiky vydaných v ekonomickom servise TASR v 49. týždni 2024:



Bratislava 2. decembra (TASR) - Regulované ceny plynu pre domácnosti, ktoré plynom aj kúria, by mali od začiatku januára vzrásť o 28,63 eura mesačne. Domácnosti, ktoré plyn využívajú iba na varenie, by si mali priplatiť 0,96 eura mesačne. Cena elektriny mierne klesne. V pondelok o tom informoval predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík.



Bratislava 2. decembra (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila poľnohospodárom zálohové platby v sume 305 miliónov eur. Udialo sa tak podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD) prvýkrát v 20-ročnej histórii. V pondelok to uviedol na tlačovej konferencii šéf rezortu pôdohospodárstva spolu s generálnym riaditeľom PPA Marekom Čepkom.



Bratislava 2. decembra (TASR) - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu novembra 2024 schodok vo výške 5,138 miliardy eur. V medziročnom porovnaní boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 144,4 milióna eur. Výdavky štátneho rozpočtu boli v porovnaní s minulým rokom nižšie o 555,9 milióna eur. Išlo tak o medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 700,3 milióna eur. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.



Bratislava 3. decembra (TASR) - Nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR sa v 3. štvrťroku 2024 zvýšila medziročne o 5,8 % na 1484 eur. Zamestnanci tak dostávali v priemere o 81 eur viac ako v rovnakom období minulého roka. Medziročný nárast si napriek miernejšiemu tempu stále udržali aj reálne zárobky. Po zohľadnení miery inflácie reálna mzda stúpla o 3 %. Oproti 2. štvrťroku 2024 vzrástla sezónne očistená nominálna priemerná mzda o 1 %, informoval v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Bratislava 3. decembra (TASR) - Deficit verejných financií má v budúcom roku klesnúť na 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných očakávaných 5,8 % HDP. Hotovostný schodok štátneho rozpočtu má dosiahnuť 6,4 miliardy eur. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili zákon o štátnom rozpočte na budúci rok a vzali na vedomie rozpočet verejnej správy na roky 2025 až 2027 s miernymi úpravami oproti pôvodnému vládnemu návrhu.



Bratislava 4. decembra (TASR) - Akciová spoločnosť Tatravagónka dostane štátny investičný stimul viac ako 5,27 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov na rozšírenie výroby nákladných železničných vozňov v Poprade. Firma v tejto súvislosti plánuje do roku 2026 vytvorenie 55 nových pracovných miest. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.



Bratislava 4. decembra (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR vyhlásilo súťaž na zriadenie pravidelnej leteckej linky z Bratislavy do Košíc. Tá by mala lietať od marca budúceho roka vždy v pondelok, stredu, piatok a nedeľu. V stredu o tom po rokovaní vlády informoval minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



Bánovce nad Bebravou 5. decembra (TASR) - Výrobca košieľ Eterna končí s výrobou v Bánovciach nad Bebravou. Budúci rok koncom marca príde o prácu približne 300 ľudí. Rozhodnutie nemecké vedenie firmy odôvodnilo stúpajúcimi nákladmi. Pre TASR to vo štvrtok potvrdil riaditeľ bánovského závodu Marek Holubek.



Bratislava 5. decembra (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) sa v 3. štvrťroku 2024 medziročne zvýšil o 1,2 % (v stálych cenách, sezónne neupravený). Dynamický hospodársky rast zo začiatku roka, keď výkony rástli ešte o 3,3 %, sa v aktuálnom štvrťroku výrazne oslabil. Tempo rastu bolo najpomalšie za posledných päť štvrťrokov. Objem HDP v bežných cenách bol medziročne vyšší o 3,5 % a dosiahol takmer 33,7 miliardy eur. Po sezónnej úprave vzrástol HDP medzikvartálne oproti 2. štvrťroku 2024 reálne o 0,3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Bratislava 6. decembra (TASR) - Z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave bude od leta budúceho roka pravidelne lietať priama linka do dánskej Kodane. Z Bratislavy do Kodane sa bude lietať dvakrát do týždňa. Letenky na leteckú linku sú už v predaji. V piatok o tom informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.



Bratislava 6. decembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) predstavila v piatok nové rušne Siemens Vectron, do konca roka ich bude prevádzkovať päť. Nahradia tak rušne typu 350, ktoré sú prezývané aj Gorily. Do konca roka 2026 postupne spoločnosť nasadí do prevádzky 15 rušňov Vectron. Na tlačovej konferencii o tom informovali generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa spolu s členmi Predstavenstva ZSSK.



Vranov nad Topľou 6. decembra (TASR) - Výpovede z dôvodu nevyplatenia miezd podalo doposiaľ 290 z vyše 400 zamestnancov holdingu Bukóza. Bukóza s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou skončí, médiám to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) v piatok vo Vranove nad Topľou po stretnutí so zástupcami zamestnancov a zástupcami sociálnej poisťovne, úradu práce aj samosprávy.