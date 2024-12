Najdôležitejšie správy TASR zo slovenskej ekonomiky - 50. týždeň

Bratislava 14. decembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo slovenskej ekonomiky vydaných v ekonomickom servise TASR v 50. týždni 2024:







Bratislava 9. decembra (TASR) - Kombinovaná produkcia bioplynu a biometánu dosiahla v roku 2023 objem 22 miliárd kubických metrov. Výroba bioplynov pokrýva 7 % spotreby zemného plynu v EÚ za minulý rok. Vyplýva to zo 14. vydania Štatistickej správy Európskej bioplynovej asociácie (EBA). V pondelok o tom informovala Slovenská bioplynová asociácia (SBA), ktorá je členom EBA.







Bratislava 9. decembra (TASR) - Tripartita v pondelok okrem situácie v zdravotníctve diskutovala aj o tzv. nútených živnostiach, plánuje k nim zvolať odbornú diskusiu za okrúhlym stolom. Rokovala aj o podpore pokrytia zamestnancov kolektívnymi zmluvami. Informovali o tom po rokovaní predstavitelia Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR.







Bratislava 9. novembra (TASR) - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) sa začiatkom minulého týždňa úspešne pripojila k medzinárodnej platforme MARI na cezhraničné obstarávanie regulačnej energie s manuálnou aktiváciou. Po úspešnom pripojení sa do platformy PICASSO, ktorá umožňuje obstarávanie regulačnej elektriny s automatickou aktiváciou, tak zavŕšila vstup do medzinárodných platforiem zameraných na obstaranie regulačnej energie. V pondelok o tom informovala SEPS.







Bratislava 10. decembra (TASR) - Predaj nových bytov v Bratislave v treťom štvrťroku 2024 medziročne stúpol o 116 %. V hlavnom meste sa za tretí kvartál tohto roka predalo 380 bytov v nových projektoch. Rástla však aj výška nájomného v Bratislave, a to o vyše 20 %, čo je dvojnásobok priemeru na Slovensku. Vyplýva to zo štvrťročného reportu realitno-poradenskej spoločnosti CBRE, ktorý sa zameral na trh s bytmi v hlavnom meste.







Bratislava 10. decembra (TASR) - Zníženie dane z motorových vozidiel pre ťažké nákladné vozidlá, ktoré koncom novembra schválil parlament, je vítaným krokom, ktorý pomôže slovenským dopravcom znížiť finančné zaťaženie a zvýšiť efektivitu. Uviedlo to Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia. Dopravcom tiež odporučilo pri platbe mýta na Slovensku prechod na medzinárodné mýtne jednotky EETS (European Electronic Toll Service). V utorok o tom informoval hovorca Česmad Slovakia Roman Kment.







Bratislava 11. decembra (TASR) - Čerpanie eurofondov z programového obdobia 2021 - 2027 bolo ku koncu novembra tohto roka na úrovni 2,61 %. Z celkového záväzku na obdobie 2021 - 2027 Slovenská republika vyčerpala 334,24 milióna eur. Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR na svojej internetovej stránke.







Bratislava 11. decembra (TASR) - Projekt výstavby tunela Karpaty pri Bratislave získal rozhodnutie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA. Pred samotnou prípravou projektu bude potrebné ešte vykonať hydrogeologický prieskum. V stredu na spoločnej tlačovej konferencii o tom informovali minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) a minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).







Košice 11. decembra (TASR) - Rekordné počty cestujúcich zaznamenáva tento rok košické letisko. V stredu dosiahlo ďalší historický míľnik, keď jeho bránami prešla jubilejná 700-tisíca cestujúca.







Bratislava 12. decembra (TASR) - Slovenská republika uspela v rokovaniach o predĺženie výnimky na vývoz pohonných látok a ropných produktov vyrobených z ropy pochádzajúcej z Ruskej federácie do Českej republiky, ktorá bola predmetom rokovaní v Bruseli. Výnimka bola schválená na obdobie šiestich mesiacov. Definitívne schválenie výnimky sa očakáva na rade ministrov v Bruseli, informovalo Ministerstvo hospodárstva SR.







Vysoké Tatry/Ždiar 12. decembra (TASR) - Od soboty 14. decembra spúšťajú prevádzku aj v ďalších lyžiarskych strediskách v tatranskom regióne. V Tatranskej Lomnici pripravili na otvorenie sezóny sedem zjazdoviek, lyžovačku štartujú aj v Bachledovej doline.







Bratislava 12. decembra (TASR) - Diaľničiari zaviedli tento rok do platnosti jednodňovú diaľničnú známku. Od jej zavedenia až doteraz Národná diaľničná spoločnosť (NDS) predala bezmála 740.000 kusov. Jednodňová známka zavedená až v druhej polovici roka sa však stala treťou najpredávanejšou. Najobľúbenejšou známkou ostáva naďalej desaťdňová známka. Informovalo oddelenie mediálnej komunikácie NDS.







Bratislava 12. decembra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú v budúcom roku investovať do modernizácie železničnej infraštruktúry približne 652 miliónov eur z eurofondov i vlastných zdrojov. Tieto investície majú priniesť zlepšenie komfortu, spoľahlivosť a bezpečnosť dopravy. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.







Bratislava 13. decembra (TASR) - Medziročná inflácia dosiahla v novembri 2024 hodnotu 3,2 %, čo bola tretia najvyššia hodnota od začiatku tohto roku. Rast cien nad úrovňou 3 % sa udržal v tomto roku v januári, februári a v októbri. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v novembri v porovnaní s októbrom vzrástli o 0,2 %, medzimesačný rast cien na sklonku roka tak výrazne spomalil, v októbri dosahoval ešte hodnotu 0,7 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.







Svinica 13. decembra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu na využitie geotermálnej energie zo zdroja pri obciach Svinica a Ďurkov na vykurovanie mesta Košice. Projekt získal podporu vo výške 56,2 milióna eur z Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý je súčasťou eurofondov z Programu Slovensko. Informoval o tom v piatok štátny tajomník MIRRI Michal Kaliňák.







Bratislava 13. decembra (TASR) - Cena plynu pre domácnosti a cena plynu a elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov zostane v budúcom roku na úrovni roka 2024. Vyplýva to z nariadenia, ktoré v piatok schválila vláda.







Bratislava 13. decembra (TASR) - Cena tepla v roku 2025 bude pre domácnosti a vybraných koncových odberateľov tepla zastropovaná na úrovni roka 2023. Vyplýva to z novelizácie nariadení, ktoré v piatok na svojom rokovaní schválila vláda.