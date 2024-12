Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky - 50. týždeň

Bratislava 14. decembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky vydaných v ekonomickom servise TASR v 50. týždni 2024:







Berlín 9. decembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vyzval Európsku komisiu (EK), aby zvážila dodatočné opatrenia na ochranu európskeho oceliarskeho priemyslu pred nekalou konkurenciou. Na stretnutí so zástupcami odvetvia takisto navrhol, aby sa v blízkej budúcnosti uskutočnil samit EÚ o oceliarstve.







Bratislava 9. decembra (TASR) - Kombinovaná produkcia bioplynu a biometánu dosiahla v roku 2023 objem 22 miliárd kubických metrov. Výroba bioplynov pokrýva 7 % spotreby zemného plynu v EÚ za minulý rok. Vyplýva to zo 14. vydania Štatistickej správy Európskej bioplynovej asociácie (EBA). V pondelok o tom informovala Slovenská bioplynová asociácia (SBA), ktorá je členom EBA.







Madrid 10. decembra (TASR) - Nadnárodná automobilová skupina Stellantis a čínsky výrobca CATL v utorok oznámili, že investujú 4,1 miliardy eur do továrne na výrobu batérií pre elektrické autá v španielskej Zaragoze.







Ženeva 10. decembra (TASR) - Letecké spoločnosti na celom svete očakávajú, že v budúcom roku 2025 počet cestujúcich po prvý raz presiahne päť miliárd osôb. Tržby tohto sektora prelomia hranicu 1 bilión USD. Uviedlo to v utorok Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA).







Brusel 10. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) odsúhlasila návrh rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2025 a považuje ho za jeden z ôsmich najlepších, ktoré predložili na posúdenie členské krajiny Európskej únie (EÚ). Uviedol to v utorok v Bruseli minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) po dvojdňových rokovaniach ministrov financií eurozóny a EÚ, informuje spravodajca TASR.







Singapur 11. decembra (TASR) - Americká automobilka Tesla predala v prvom decembrovom týždni v Číne 21.900 elektrických vozidiel, čo bol jej najväčší týždenný predaj vo 4. štvrťroku 2024. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnila spoločnosť Tesla China.







Washington 11. decembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden plánuje koncom tohto mesiaca formálne zablokovať predaj oceliarne U. S. Steel japonskej spoločnosti Nippon Steel za 14,1 miliardy USD (13,39 miliardy eur) z dôvodu národnej bezpečnosti. Uviedli to zdroje oboznámené so záležitosťou.







Londýn 11. decembra (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v stredu znížila svoje prognózy rastu dopytu v tomto a budúcom roku. V novembrovej správe organizácia uviedla, že v roku 2024 globálny dopyt po rope vzrastie o 1,61 milióna barelov denne (bpd), čo znamená zníženie o 210.000 bpd v porovnaní s predchádzajúcou prognózou. Ropný kartel upravil svoju prognózu smerom nadol už piaty mesiac po sebe.







Viedeň 12. decembra (TASR) - Rakúska energetická spoločnosť OMV oznámila, že s okamžitou platnosťou vypovedala dlhodobú zmluvu o dodávkach plynu s ruským energetickým gigantom Gazprom pre "niekoľko zásadných porušení zmluvy". Dohoda mala pôvodne vypršať v roku 2040.







Brusel 12. decembra (TASR) - Nemecký výrobca luxusných automobilov Audi sa nedokázal dohodnúť na balíku odstupného so zástupcami zamestnancov v bruselskom závode, ktorému hrozí zatvorenie. Automobilka vo štvrtok oznámila, že jej šiesta ponuka bola zamietnutá.







Frankfurt nad Mohanom 12. decembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok podľa očakávania znížila svoje kľúčové úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe vyhlásenia, ktoré zverejnila ECB na svojej internetovej stránke. Rada guvernérov ECB sa rozhodla znížiť tri kľúčové sadzby o 25 bázických bodov. Úrokové sadzby jednodňových sterilizačných operácií, hlavných refinančných operácií a jednodňových refinančných operácií sa tak s účinnosťou od 18. decembra znížia na 3 %, 3,15 % a 3,4 %.







Luxemburg 13. decembra (TASR) - Priemyselná produkcia v eurozóne v októbri stagnovala a v celej Európskej únii (EÚ) vzrástla po výraznom poklese v predchádzajúcom mesiaci. TASR o tom informuje na základe správy Eurostatu, štatistického úradu EÚ.







Frankfurt nad Mohanom 13. decembra (TASR) - Kľúčový nemecký akciový index DAX pokračuje v prelamovaní rekordov. DAX sa v piatok ráno dostal na nové rekordné maximum 20.521,78 bodu. Okolo 10.00 h SEČ sa nachádzal s plusom 0,38 % na 20.504,76 bodu. Kľúčový nemecký index si od začiatku tohto roka pripísal približne 22 %.