Najdôležitejším dodávateľom energie pre Nemecko je teraz Nórsko

Berlín 4. januára (TASR) - Nórsko sa podľa nemeckej vlády stalo najdôležitejším dodávateľom energie pre najväčšiu európsku ekonomiku. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



"Nórsko je pre Nemecko veľmi špeciálnym partnerom," povedal v Berlíne v stredu zástupca hovorcu vlády Wolfgang Büchner.



Táto spolupráca je "primárnym príkladom" strategického partnerstva v mnohých dôležitých oblastiach. Bez rozsiahlych a spoľahlivých dodávok z Nórska by bola situácia v Nemecku túto zimu oveľa ťažšia, pripomenul Büchner.



Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck plánuje odcestovať v stredu večer do Nórska, kde bude vo štvrtok a piatok (5. a 6.1.) viesť politické rokovania a stretne sa so zástupcami podnikov. Témy, o ktorých sa bude diskutovať, zahŕňajú veternú energiu na mori, úlohu vodíka ako nosiča energie, rozširovanie infraštruktúry pre obnoviteľné energie a podzemné skladovanie oxidu uhličitého (CO2).