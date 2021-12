Najdôveryhodnejší na Slovensku! Päťnásobný úspech pre Tesco

Tesco na Slovensku vyhralo v nasledujúcich kategóriách programu Dôveryhodné značky:

• E-shopy s potravinami (Tesco Online nákupy dostupné pre 2,8 milióna obyvateľov Slovenska)

• Predajcovia potravín (reťazec prevádzkuje 154 obchodov rozličných formátov, 3 distribučné centrá či 18 čerpacích staníc)

• Privátne značky (zahŕňajú potraviny za najdostupnejšiu cenu na trhu, ako aj obľúbené výrobky prémiovej kvality Finest);

• Výhru získala aj značka odevov F&F od Tesca, a to v kategórii: predajcovia odevov

• Úspech reťazca uzatvára ocenenie pre Tesco Finančné služby, ktoré podávajú zákazníkom pomocnú ruku v rozličných životných situáciách

Bratislava 3. decembra (OTS) - Rovnako tak využívajú populárnu službu Online nákupy na nákup potravín i iných výrobkov a mnohí nakupujúci preferujú produkty vlastnej značky Tesco. Potvrdzujú to najnovšie výsledky šiesteho ročníka marketingového programu Dôveryhodné značky , v rámci ktorého Tesco na Slovensku zaznamenalo výrazný úspech, a to hneď päťnásobne. Program oceňuje značky, v ktoré majú slovenskí spotrebitelia najväčšiu dôveru.Dôveryhodné značky predstavujú jediný marketingový program na slovenskom trhu, ktorý monitoruje a na základe výsledkov reprezentatívneho prieskumu vyhodnocuje značky s najväčšou dôverou zo strany slovenských spotrebiteľov. V tohtoročnom ročníku sa päťnásobným víťazom Dôveryhodných značiek stal reťazec Tesco “ uviedol, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.Aj do budúceho obdobia si Tesco na Slovensku stanovilo ambiciózne ciele:,“ zdôraznilz Tesca.