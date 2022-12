Najdôveryhodnejšia značka reaguje na zmeny v nákupnom správaní

Partneri programu Dôveryhodné značky:

Bratislava 2. decembra (OTS) - O výsledkoch rozhodol nezávislý prieskum medzi dvoma tisíckami respondentov. Podľa neho sú najdôveryhodnejšími značkami Profesia, Durex a IQOS. Skokanom roka je spoločnosť Packeta, ktorá si v prieskume pripísala najvyšší medziročný nárast dôvery. Mená víťazov odhalil galavečer, ktorý sa uskutočnil po troch rokoch 1. decembra v hoteli Radisson Blu Carlton Bratislava. Večerom sprevádzal známy televízny moderátor Vlado Voštinár. Hostia mali možnosť vypočuť si vystúpenia huslistky Victorie Linnen a klaviristu Petra Zbraneka, ako aj nadväzovať kontakty s viac ako 100 osobnosťami slovenského obchodu a marketingu.„Slovenskí spotrebitelia hodnotili v 74 kategóriách viac ako 650 značiek. V každej kategórii môže byť najdôveryhodnejšia len jedna značka, čo zaručuje, že víťazmi sú skutočne silné značky. Podľa prieskumu spoločnosti MNFORCE logo Najdôveryhodnejšia značka motivuje 61 % ľudí k nákupu oceneného produktu, čo je viac ako u väčšiny ostatných marketingových programov“ uvádza Tatiana Koššová, country manažérka usporiadateľskej spoločnosti Atoz Marketing Services na Slovensku. Do marketingového programu Najdôveryhodnejšia značka 2022 sa jednotliví súťažiaci nenominovali, ale do vybraných kategórií bolo automaticky zaradených top 10 najsilnejších značiek.Organizátor kategórie mení a pridáva nové, ktoré korešpondujú s aktuálnou situáciou na trhu a odrážajú zmeny v nákupnom správaní. Marketingový program tento rok reaguje napríklad na prevratné zmeny na trhu s energiami, preto otvoril nové kategórie ako Dodávatelia energií, Kotly a bojlery či Krby a krbové kachle.„Výsledky v týchto kategóriách môžu zákazníkom pomôcť pri výbere alternatívneho zdroja tepla pred nadchádzajúcou vykurovacou sezónou či pri plánovanej rekonštrukcii,“ hovorí Veronika Trembáčová, projektová manažérka marketingového programu Dôveryhodné značky. „Jednou z tohtoročných noviniek v programe je aj redizajn loga. Doteraz logo symbolizovalo medailu s písmenom Z ako značka v strede. Svet sa však v roku 2022 výrazne zmenil a vzhľadom na udalosti na Ukrajine by sa väčšina z nás už nechcela pochváliť takouto medailou. V každej kategórii programu môže vyhrať iba jedna, najdôveryhodnejšia značka. Preto je medaila po novom zdobená číslom jeden, ktoré si všetky ocenené značky zaslúžia,“ vysvetľuje Veronika Trembáčová.Ocenenie reaguje aj na vzostup segmentu Q-commerce, teda elektronického obchodu s doručením v extrémne krátkom čase. Na Slovensku sa tento trend týka predovšetkým doručovania hotového jedla, postupne sa však k nemu pridávajú aj expresné doručenia potravín, liekov či drogérie. Vzhľadom na to, že zákazníci sa v súčasnej dobe vysokej inflácie snažia šetriť, porovnávajú si ponuky jednotlivých tovarov či služieb. Novou kategóriou sa preto stali Porovnávacie portály poistenia.V niektorých kategóriách, ktoré sú stálou súčasťou marketingového programu, nastali tento rok zmeny. Najdôveryhodnejšou značkou v kategórii Predajcovia potravín sa stal Kaufland a vystriedal vlaňajšieho víťaza. V kategórii Privátne značky si ocenenie odnáša značka K-Classic. V kategórii Balíkové služby tentoraz zvíťazila značka Packeta, ktorá je zároveň Skokanom roka, pretože si pripísala najvyšší nárast dôvery. Kým vlani ju za najdôveryhodnejšiu považovalo vo svojej kategórii 16 % respondentov, tento rok to bolo už 33 %. Najsilnejšími značkami v celom prieskume sa stali Profesia, Durex a IQOS.Víťazom v kategórii Čerpacie stanice sa opäť stala značka je Slovnaft, ktorú volilo 37 % respondentov. Táto čerpacia stanica dlhodobo pracuje na získaní sŕdc slovenských motoristov a na rozdiel od Českej republiky, kde zvíťazila spoločnosť Tank Ono, a to vďaka svojej cenovej politike, porazila veľkých hráčov. Slovnaft nielenže obhájil minuloročné víťazstvo, ale medziročne posilnil svoje postavenie o celých 5 %. Zaujímavou zmenou v kategórii Vegetariánske a vegánske produkty je nový víťaz, značka Lunter od spoločnosti Alfa Bio, ktorú volilo 24 % respondentov. Tento lokálny výrobca vďaka kvalitnej marketingovej práci, rozšíreniu populárneho sortimentu vegánskych a vegetariánskych produktov a zásadnému redizajnu svojich výrobkov tento rok významne zapôsobil na slovenských spotrebiteľov.Prieskum medzi spotrebiteľmi realizovala agentúra NielsenIQ na reprezentativnej vzorke respondentov. Niektoré kategórie, ako napríklad Detská výživa či Detské multivitamíny, hodnotili len rodičia. Kategóriu Osobné automobily hodnotili len vodiči, Krmivá pre psy a Krmivá pre mačky len tí, ktorí majú zvieratá.Zisk titulu Najdôveryhodnejšia značka 2022 prináša nesporné benefity aj v oblasti marketingu. Organizátor marketingového programu spustí po celom Slovensku outdoorovú kampaň. Zároveň pripravuje B2C kampaň v časopisoch ako napríklad Rytmus života, Téma a iné. O víťazných značkách sa spotrebitelia dozvedia aj vďaka PR zásahu na portáloch mediálnych partnerov, ktorými sú Nextech.sk, Woman.sk, Teraz.sk a podpora sa uskutoční taktiež v in-store rádiu obchodného reťazca Tesco, značky budú viditeľné aj na sociálnych sieťach. B2B podpora sa uskutoční v časopise Tovar&Predaj, na kongrese Samoška a galavečere Voľba spotrebiteľov 2023.S ocenením Najdôveryhodnejšia značka 2022 sa môžu víťazi pochváliť počas najbližších dvanástich mesiacov. Keďže veľmi dobre funguje ako nezávislé potvrdenie kvality či dobrá referencia, značky ho každoročne využívajú v rámci svojich vlastných marketingových kampaní, napríklad na sociálnych sieťach v reklamných letákoch, na obaloch výrobkov, ale napríklad aj v televíznych reklamách. Najpopulárnejšie je využitie loga v online marketingovej komunikácii, kde ho použili napríklad značky Magnesia, Nutrilon, Škoda,, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Deichmann či Vitana a ďalšie. Značky, ktoré zvíťazili vo viacerých ročníkoch, môžu využiť kombinované logo s odkazom na počet ročníkov, v ktorých dokázali poraziť svoju konkurenciu.Podľa prieskumu výskumnej agentúry MNFORCE až 66 % slovenskych zákazníkov má k značke výrobku, služby či inštitúcie väčšiu dôveru, ak je spojená s ocenením Najdôveryhodnejšia značka. Z výsledkov tiež vyplýva, že 44 % zákazníkov je ochotných si za produkt ocenený touto značkou dokonca priplatiť.