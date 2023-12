Najdôveryhodnejšie značky 2023

Partneri programu Dôveryhodné značky:

Bratislava 12. decembra (OTS) - V najväčšom prieskume spotrebiteľskej dôvery si Slováci po ôsmy raz zvolili značky, ktorým veria najviac. Reprezentatívna vzorka dvetisíc respondentov hodnotila značky v rozličných oblastiach. Do prieskumu boli zahrnuté značky, ktoré sú tými najsilnejšími na slovenskom trhu, a to v 85 kategóriách, pričom každá kategória môže mať iba jedného víťaza. Pribudlo až 19 nových kategórií v reakcii na situáciu v spoločnosti a na trhu. Vo väčšine tradičných kategórií ale zostali zákazníci pomerne konzervatívni a volili istotu. Mená najdôveryhodnejších značiek zazneli na slávnostnom galavečeri, ktorý sa konal 30. novembra v bratislavskom hoteli Radisson Blue Carlton. Večerom sprevádzal známy televízny moderátor Vlado Voštinár.Slovenský trh prechádza v posledných rokoch turbulentným obdobím. Pandémia, vojnový konflikt a vysoká inflácia zmenili nákupné zvyklosti spotrebiteľov. Silné puto so zákazníkmi je práve v týchto zložitých časoch kľúčovým faktorom pre úspech značky. Tento fakt potvrdzujú aj aktuálne výsledky tohtoročného prieskumu Dôveryhodné značky.Samotné značky sa do prieskumu nemôžu nominovať, o titul totiž automaticky bojuje desať najsilnejších značiek s najvyšším objemom predaja v danej kategórii. To zaručuje, že súťažia skutočne relevantné značky. Organizátor kategórie aktualizuje a pridáva ďalšie tak, aby korešpondovali so situáciou na trhu. Tento rok sa o priazeň spotrebiteľov uchádzalo viac ako 700 značiek v 85 kategóriách, z ktorých bolo až 19 nových.„Ocenenie Najdôveryhodnejšia značka má tú prednosť, že je otvorené všetkým značkám na trhu, ktoré majú vo svojej kategórii významné miesto. Žiadna téma nie je tabu, pretože iba tak možno objektívne opísať nákupné správanie a zmeny v spoločnosti. Aj preto sme najnovšie otvorili kategóriu Predajca erotického tovaru, kde zvíťazila značka Erotic City. Práve tu ide primárne o dôveru a zároveň pozitívne vnímame snahu predajcov o odtabuizovanie témy sexu, ktorá, hoci sa o tom verejne nerozprávame, má veľký vplyv na naše psychické zdravie,“ uvádza Veronika Trembáčová, projektová manažérka usporiadateľskej spoločnosti Atoz Marketing Services. K novým kategóriám patria napríklad Pneumatiky, Počítačové antivírusy, Developeri, Stávkové kancelárie či Športová výživa.O víťazoch rozhodol nezávislý prieskum, ktorý realizovala spoločnosť NIQ na reprezentatívnej vzorke 2000 respondentov. Respondenti vybrali v každej kategórii jedinú značku, ktorej dôverujú najviac. Niektoré kategórie, ako napríklad Detské plienky či Detská výživa, hodnotili iba rodičia, kategóriu Osobné automobily iba vodiči a Krmivá pre psy a Krmivá pre mačky iba majitelia domácich zvierat.Mnohé značky obhájili svoje víťazstvo z minulého roka, no niektoré kategórie priniesli na najvyššom stupienku zmenu. Napríklad v kategórii Prípravky na nádchu vystriedala minuloročného víťaza značka Olynth. V kategórii Prípravky na bolesť chrbta, kĺbov a svalov a Porovnávacie portály poistenia tento rok zvíťazili značky Flector a Superpoistenie.sk.Viacerí víťazi získali svoj titul s výrazným náskokom pred konkurenciou. Napríklad v kategórii Predajcovia drogérie zvíťazila značka dm drogerie markt vďaka skoro dvom tretinám hlasov. Bistro.sk a Gymbeam získali v kategóriách Q-commerce, respektíve Športová výživa takmer polovicu hlasov. Značka Super Zoo v svojej kategórii dostala taktiež polovicu hlasov, kým jej súper na druhom mieste si pripísal necelých 15 percent hlasov. Podobne sa to skončilo aj v kategórii Predajcovia liekov, kde si však víťazná značka Dr.Max pripísala skoro 60 percent všetkých hlasov danej kategórie.Zisk titulu Najdôveryhodnejšia značka je pre víťazov nielen zadosťučinením za kvalitnú prácu, ale má nesporné výhody aj v oblasti marketingu. Organizátor po galavečeri plánuje celoročnú podporu víťazných značiek. Pripravuje kampane v časopisoch Téma, Stratégie, Všetko pre ženu, Naša záhrada a iných. Súčasťou marketingovej podpory bude aj outdoorová kampaň na zastávkach MHD a bilbordoch po celom Slovensku. O víťazných značkách sa spotrebitelia dozvedia i vďaka PR podpore na portáloch Teraz.sk, Woman.sk, tovarapredaj.sk či Webmagazin.sk. Víťazné značky podporí tiež kampaň v in-store rádiu Store Media či magazíne Tovar&Predaj.„Podľa prieskumu realizovaného v roku 2023 spoločnosťou MNFORCE 68 percent respondentov uvádza, že preferuje výrobky a služby od značiek, ktorým dôveruje. Takmer dve tretiny respondentov uvádzajú, že hodnotenie Najdôveryhodnejšia značka zvýši ich dôveru k danej značke a motivuje ku kúpe oceneného produktu alebo služby,“ hovorí Tatiana Koššová, country manažérka Slovenska usporiadateľskej spoločnosti Atoz Marketing Services.Ocenenie veľmi dobre funguje ako nezávislé potvrdenie kvality či dobrá referencia, preto ho značky každoročne využívajú aj v rámci svojich vlastných marketingových kampaní. Či už na sociálnych sieťach, v reklamných letákoch, na obaloch výrobkov, alebo napríklad aj v televíznych reklamách. Urobili tak napríklad značky Kaufland, Tesco, Tatratea, Magnesia, Škoda alebo Všeobecná zdravotná poisťovňa.