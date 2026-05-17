Najdrahším nákupom okrem bývania je pre väčšinu Slovákov auto
Autor TASR
Bratislava 17. mája (TASR) - Najdrahším nákupom okrem domu alebo bytu bolo pre vyše polovicu Slovákov auto. Viac ako 15 % opýtaných sa vyjadrilo, že si nikdy nič veľmi drahé nekúpilo. Vyplýva to z aprílového online prieskumu agentúry AKO na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.
Auto ako svoj najdrahší nákup okrem bývania označilo 56,2 % opýtaných. Výrazne nadpriemerne vyberali túto odpoveď muži (66 %) a vysokoškolsky vzdelaní ľudia (70 %). Druhým najčastejším drahým nákupom bola elektronika, ktorú si ako odpoveď zvolilo 8,2 % ľudí. Častejšie ju vyberali ľudia, ktorí bývajú u rodiny a nepodieľajú sa na nákladoch (26 %) a osoby vo veku 18 až 33 rokov (17 %).
Až 15,4 % ľudí v prieskume uviedlo, že si nikdy nič drahšie nekúpilo. Táto odpoveď bola častejšia u samoživiteliek alebo samoživiteľov s jedným dieťaťom (39 %), ľudí bez maturity (24 %) a s príjmom do 700 eur (22 až 31 %).
Dovolenku za najdrahšiu vec, ktorú si okrem bývania kúpili, označilo 2,5 % opýtaných, vybavenie domácnosti 1,4 %. V tesnom závese, s 1,3 % opýtaných, nasleduje nábytok a pre 1,2 % respondentov bola najdrahším nákupom chata. Táto odpoveď bola obľúbená hlavne u respondentov s príjmom nad 3501 eur, z ktorých ju za najdrahší nákup označilo 17 %.
