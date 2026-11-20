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Najhodnotnejšia značka Slovenska: Ktorá firma získala ocenenie?
Východiskom rebríčka bolo viac ako 700 najväčších spoločností pôsobiacich na Slovensku podľa priemerných tržieb za posledné tri roky, pričom PwC vychádzala z dát od spoločnosti FinStat.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Najhodnotnejšou značkou Slovenska je Slovenská sporiteľňa. Na druhom mieste sa umiestnila VÚB banka, na treťom spoločnosť ESET. Vyplýva to z rebríčka, ktorý zostavila spoločnosť PwC. Posudzovala sa napríklad schopnosť značky priťahovať zákazníkov, vytvárať dôveru, podporovať predaj a generovať budúce výnosy.
Značka nie je len logo či marketingová komunikácia, má merateľnú finančnú hodnotu. „Silná značka pomáha firme dosahovať vyššie tržby, odlíšiť sa od konkurencie a budovať dôveru zákazníkov. Preto ju možno oceniť podobne ako iné nehmotné aktíva firmy,“ priblížil Martin Gallovič z PwC Slovensko. Výslednú hodnotu značky stanovila firma na základe priemerných tržieb spoločnosti za posledné tri roky a príslušnej licenčnej sadzby.
V rebríčku najhodnotnejších značiek sa umiestnili aj Československá obchodná banka, Duslo, GGT, Hydrotour, Kooperativa Poisťovňa, Labaš, Markíza Slovakia, Nay, Niké, pelicantravel.com, Satur Travel, Slovnaft, Tatra banka, Tatravagónka, Tatry mountain resorts, Terno real estate či Železiarne Podbrezová.
Východiskom rebríčka bolo viac ako 700 najväčších spoločností pôsobiacich na Slovensku podľa priemerných tržieb za posledné tri roky, pričom PwC vychádzala z dát od spoločnosti FinStat. Vzorka bola zúžená len na značky slovenského pôvodu.
Značka nie je len logo či marketingová komunikácia, má merateľnú finančnú hodnotu. „Silná značka pomáha firme dosahovať vyššie tržby, odlíšiť sa od konkurencie a budovať dôveru zákazníkov. Preto ju možno oceniť podobne ako iné nehmotné aktíva firmy,“ priblížil Martin Gallovič z PwC Slovensko. Výslednú hodnotu značky stanovila firma na základe priemerných tržieb spoločnosti za posledné tri roky a príslušnej licenčnej sadzby.
V rebríčku najhodnotnejších značiek sa umiestnili aj Československá obchodná banka, Duslo, GGT, Hydrotour, Kooperativa Poisťovňa, Labaš, Markíza Slovakia, Nay, Niké, pelicantravel.com, Satur Travel, Slovnaft, Tatra banka, Tatravagónka, Tatry mountain resorts, Terno real estate či Železiarne Podbrezová.
Východiskom rebríčka bolo viac ako 700 najväčších spoločností pôsobiacich na Slovensku podľa priemerných tržieb za posledné tri roky, pričom PwC vychádzala z dát od spoločnosti FinStat. Vzorka bola zúžená len na značky slovenského pôvodu.