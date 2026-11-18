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Najkrajším slovenským jablkom sa v tomto roku stala odroda Tessa
Rok 2026 bol pre slovenských ovocinárov náročný, zhodli sa pestovatelia.
Autor TASR
Nitra 18. novembra (TASR) - Najkrajším slovenským jablkom vypestovaným v tomto roku je odroda Tessa (Fengapi). Vypestovali ju ovocinári zo spoločnosti Plantex z Veselého pri Piešťanoch. Súťaž Jablko roka každoročne organizuje Ovocinárska únia Slovenskej republiky. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo v stredu v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre.
Druhé miesto získala odroda Red Delicious od spoločnosti Tribeč Fruit z Horných Lefantoviec. Tretie miesto patrí odrode Granny Smith v bio kvalite od spoločnosti Boni Fructi z Dunajskej Lužnej.
Rok 2026 bol pre slovenských ovocinárov náročný, zhodli sa pestovatelia. Extrémne sucho ovplyvnilo množstvo aj kvalitu úrody. Ako upozornil Ján Mezey z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU, nedostatok vlahy sa prejavil aj menšou veľkosťou plodov a v niektorých lokalitách výrazne obmedzil možnosti zavlažovania sadov.
Slovenskí ovocinári pripomenuli, že počas roka prinášajú spotrebiteľom aj jahody, čerešne, broskyne, marhule, slivky, hrušky, čučoriedky či ríbezle. „Za každým slovenským ovocím na pulte je celý rok práce, neistoty a zápas s počasím,“ zdôraznil prezident Ovocinárskej únie SR Marián Varga. Podľa jeho slov spotrebitelia každým nákupom slovenského ovocia podporujú domácich pestovateľov, pracovné miesta a budúcnosť slovenských sadov.
Druhé miesto získala odroda Red Delicious od spoločnosti Tribeč Fruit z Horných Lefantoviec. Tretie miesto patrí odrode Granny Smith v bio kvalite od spoločnosti Boni Fructi z Dunajskej Lužnej.
Rok 2026 bol pre slovenských ovocinárov náročný, zhodli sa pestovatelia. Extrémne sucho ovplyvnilo množstvo aj kvalitu úrody. Ako upozornil Ján Mezey z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU, nedostatok vlahy sa prejavil aj menšou veľkosťou plodov a v niektorých lokalitách výrazne obmedzil možnosti zavlažovania sadov.
Slovenskí ovocinári pripomenuli, že počas roka prinášajú spotrebiteľom aj jahody, čerešne, broskyne, marhule, slivky, hrušky, čučoriedky či ríbezle. „Za každým slovenským ovocím na pulte je celý rok práce, neistoty a zápas s počasím,“ zdôraznil prezident Ovocinárskej únie SR Marián Varga. Podľa jeho slov spotrebitelia každým nákupom slovenského ovocia podporujú domácich pestovateľov, pracovné miesta a budúcnosť slovenských sadov.