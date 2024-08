Najkvalitnejší na slovenskom trhu

Bratislava 16. augusta (OTS) - Prieskum verejnej mienky QUDAL – QUality meDAL – realizovala medzinárodná organizácia ICERTIAS (International Certification Association GmbH) zo Švajčiarska v januári 2024 na reprezentatívnej vzorke 1200 respondentov. Organizácia meria skúsenosti a spokojnosť zákazníkov s kvalitou ponúkaných produktov a služieb. Prieskum sa uskutočnil metódou CAWI, jeho respondentmi boli občania Slovenska nad 17 rokov. QUDAL nemeria podiel na trhu a ani silu značky, ale skúsenosť, spokojnosť s kvalitou služby a ponuku trhu tak, ako ich vnímajú opýtaní.Diskont za svoje privátne značky opätovne získal aj ocenenie Best Buy, ktoré zohľadňuje najlepší pomer kvality a ceny. V rámci neho spotrebitelia rozhodli, že úplne najlepší pomer ceny a kvality vlastných značiek je práve v Lidli. Toto ocenenie sa taktiež udeľuje na základe výsledkov nezávislého prieskumu verejnej mienky, ktorý realizuje medzinárodná organizácia ICERTIAS.,“ povedalOtázky v prieskumoch QUDAL i Best Buy sú otvorené, čo umožňuje vyhnúť sa najobľúbenejším alebo takzvaným „Top of Mind“ značkám. Respondenti si nevyberajú z predvolených odpovedí, ale na otázky odpovedajú výlučne na základe vlastnej spotrebiteľskej skúsenosti a spokojnosti. Zlatú medailu QUDAL s maximálnym počtom piatich hviezdičiek získavajú iba tie produkty a služby, ktoré zákazníci označili za najkvalitnejšie v danej kategórií.Foto: LIDL