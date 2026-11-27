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Najlepšia internetová stránka samospráv: Ktoré mesto zvíťazilo?
Hlavnú cenu súťaže Grand Prix SK-NIC získava stránka s najvyšším hodnotením zo všetkých kategórií.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Celkové víťazstvo a hlavnú cenu Grand Prix SK-NIC vybojovala stránka mesta Nitra. Zároveň Nitra vyhrala aj v kategórii najlepšia stránka miest a mestských častí. Prvé miesto v kategórii samosprávnych krajov získal Košický samosprávny kraj. V kategórii obcí si prvenstvo zabezpečila obec Nitrianske Pravno. Uviedol to Darius A. Hatok z SK-NIC. Kompletné hodnotenie a výsledky možno podľa neho nájsť na stránke ZlatyErb.sk.
Súťaž ZlatyErb.sk spoločne vyhlásili SK-NIC, Európsky inštitút, eSlovensko, Únia miest Slovenska, Združenie informatikov samospráv Slovenska, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a SK8.
Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv efektívne a transparentne využívať informačno-komunikačné technológie, a tým zvyšovať kvalitu služieb pre občanov Slovenska.
Ceny ZlatyErb.sk sú udeľované v troch hlavných kategóriách: najlepšia stránka obcí (päť ocenení), najlepšia stránka miest a mestských častí (päť ocenení) a najlepšia stránka samosprávnych krajov (tri ocenenia). Hlavnú cenu súťaže Grand Prix SK-NIC získava stránka s najvyšším hodnotením zo všetkých kategórií. Víťaz Grand Prix SK-NIC je zároveň nominovaný na medzinárodnú súťaž EuroCrest Award, ktorú vyhlasuje české Združenie Zlatý erb. Do súťaže sa tento rok zapojilo 77 samospráv. Porota hodnotila 29 kritérií v siedmych hodnotiacich oblastiach.
Súťaž ZlatyErb.sk spoločne vyhlásili SK-NIC, Európsky inštitút, eSlovensko, Únia miest Slovenska, Združenie informatikov samospráv Slovenska, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a SK8.
Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv efektívne a transparentne využívať informačno-komunikačné technológie, a tým zvyšovať kvalitu služieb pre občanov Slovenska.
Ceny ZlatyErb.sk sú udeľované v troch hlavných kategóriách: najlepšia stránka obcí (päť ocenení), najlepšia stránka miest a mestských častí (päť ocenení) a najlepšia stránka samosprávnych krajov (tri ocenenia). Hlavnú cenu súťaže Grand Prix SK-NIC získava stránka s najvyšším hodnotením zo všetkých kategórií. Víťaz Grand Prix SK-NIC je zároveň nominovaný na medzinárodnú súťaž EuroCrest Award, ktorú vyhlasuje české Združenie Zlatý erb. Do súťaže sa tento rok zapojilo 77 samospráv. Porota hodnotila 29 kritérií v siedmych hodnotiacich oblastiach.