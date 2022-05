Najlepšia novinka potvrdila silný trend zdravého životného štýlu

Partneri programu Voľba spotrebiteľov 2022:

- partner programu: Zväz obchodu SR

- odborní partneri: NielsenIQ, MNForce

- partner kávy: Nestlé Professional

- partneri galavečera: Budiš, BGV Enviro, Caste, Karloff, Plzeňský Prazdroj, Soare Sekt Slovakia

- B2B mediálny partner: kongres Samoška, Tovar&Predaj

- B2C mediálni partneri: Jooble, Store Media, Teraz.sk, Webmagazín.sk, Woman.sk

- špeciálni partneri: Email kampane, Parilla Sound, Wau Studio

Bratislava 19. mája (OTS) - A práve dobré odporúčanie môže ich rozhodnutie nakloniť smerom k inovatívnemu produktu, ktorý dosiaľ ešte nevyskúšali. Takýmto odporúčaním môže byť aj ocenenie Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2022. Tento rok sa koná už 11. ročník marketingového programu, v ktorom o ocenenie bojovalo 125 nových výrobkov v 40 kategóriách. O víťazoch rozhodli samotní slovenskí spotrebitelia prostredníctvom rozsiahleho prieskumu. Novinkou tohto roka je odborná porota, ktorá vybrala najinovatívnejšiu novinku po odbornej stránke a udelila jej Čestné uznanie. Nominovať svoje výrobky do programu má pre výrobcov nesporné výhody, veď takmer dve tretiny zákazníkov deklarujú, že k produktom oceneným v nezávislých testoch majú väčšiu dôveru*.hovorí, projektová manažérka usporiadateľskej spoločnosti Atoz Marketing Services.Nové produkty hodnotil spotrebiteľský prieskum, ktorý v apríli 2022 realizovala spoločnosť NielsenIQ. Reprezentatívna vzorka 2 000 respondentov sa rozhodovala v 40 kategóriách medzi 125 novinkami, ktoré výrobcovia uviedli na trh v období od januára 2021 do apríla 2022. V každej kategórii súťažili minimálne tri konkurenčné produkty a pri výbere respondentov sa zohľadňovali atribúty ako napríklad zloženie domácnosti či prítomnosť zvierat v domácnosti.Absolútnym víťazom marketingového programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2022 sa stali Tento papierové utierky Complex od spoločnosti Metsä Tissue Slovakia. Pôvod použitého papiera je z udržateľne spravovaných lesov a sú ideálne na použitie proti najodolnejším škvrnám. V kategórii Ekologická drogéria zvíťazili Cleanly eco pracie pásiky, ktoré sú inovatívnou alternatívou vo svete pracích prostriedkov. Vo viacerých kategóriách si víťazstvo odniesli privátne značky obchodných reťazcov. Spoločnosť Tesco Stores SR presvedčila spotrebiteľov napríklad v kategórii Vegánske polotovary produktom Tesco Grill Master Tofu a v kategórii Vegánske jedlá výrobkom Tesco Plant Chef chladené hotové jedlá. Coop Jednota Slovensko si odnáša víťazstvo z kategórie Pracie prostriedky vďaka Coop gélu na pranie Coop Jednota Perun. Kategórii Vlasová kozmetika dominoval Alverde šampón na vlasy Pure od spoločnosti dm drogerie markt.Marketingový program tento rok prináša špeciálne ocenenie. Okrem víťazov, ktorých vybrali v prieskume samotní spotrebitelia, toho svojho vybrala aj odborná porota. Tá zasadla v zložení Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska, Henrich Sikela, business development director spoločnosti Store Media, Pavol Zajac, client business partner spoločnosti NielsenIQ, Patrik Rovný, prodekan Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, a Mária Tarišková, riaditeľka Úseku obchodu a marketingu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Čestné uznanie odbornej poroty pre najinovatívnejšiu novinku a reklamnú kampaň v online na spravodajskom webe Tovar&Predaj získali Cleanly eco pracie pásiky od spoločnosti Eatgreen.Organizátor marketingového programu Atoz Marketing Services sa teší, že po pandemickej prestávke sa konečne mohol konať slávnostný galavečer, ktorý v priestoroch bratislavského Binária 18. mája odhalil mená ocenených noviniek. Večerom sprevádzala moderátorka Barbora Krajčírová a o zábavu sa starala kapela Jazz in Flagranti. Hostia si mohli pochutnať na ochutnávke čokoládových praliniek, vyrobiť si čokoládu podľa vlastnej chuti a zabaviť sa pri brazílskej šou.Doporovodné hlasovanie o Najlepšiu novinku prebiehalo aj online, kde víťazov vybrali čitatelia portálov mediálnych partnerov a víťazné produkty ocenili marketingovou kampaňou. Čitatelia portálu Teraz.sk si zvolili Mäsiarov výber od spoločnosti Billa a návštevníci Woman.sk si vybrali Tesco Finest slovenské lokálne vína. Fanúšikov facebookovej stránky Voľba spotrebiteľov najviac presvedčila novinka Cafe Peppino Crema zrnková káva, ktorá získala reklamnú kampaň v TaPnews a Samoškanews.Ocenené novinky programu čaká bohatá marketingová podpora v podobe rozsiahlej celoročnej B2C a B2B kampane v časopisoch Tovar&Predaj, Rytmus života, Moje leto, Noviny do pohody a v in-store rádiu siete Tesco. Organizátor víťazov odprezentuje aj na kongresoch Samoška v Bratislave a Košiciach či na výstave Agrokomplex. O najlepších novinkách sa spotrebitelia dozvedia aj v rámci spotrebiteľských súťaží a vďaka PR podpore na rôznych internetových portáloch.O ocenení však rady hovoria aj samotné novinky, ktorým sa podarilo v marketingovom programe uspieť. A to napríklad logom na obaloch produktov či na mieste predaja, v outdoorových kampaniach, na online kanáloch, v letákoch, katalógoch či televízii. Po minulé roky túto možnosť využili spoločnosti ako Mapa Spontex CE, Metsä Tissue Slovakia, Vafo Praha, Soare Sekt Slovakia, Tesco Stores SR či Coop Jednota Slovensko.