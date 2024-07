Najlepšie firemné bankovníctvo má VÚB

Bratislava 19. júla (OTS) - Redakcia magazínu Euromoney udeľovala bankové ocenenia Awards of Excellence a VÚB banka zahviezdila s najlepším firemným bankovníctvom. V rámci skupiny Intesa Sanapolo, kde patrí aj VÚB, odborníci vyzdvihli i srbskú Banca Intesa, chorvátsku PBZ a taliansku IMI Corporate & Investment Banking Division.



„Po americkom Global Finance nám dôležité ocenenie prisúdila aj redakcia britského magazínu Euromoney. Byť najlepšou bankou na Slovensku v oblasti firemného bankovníctva je odrazom nášho snaženia posilniť si líderskú pozíciu na trhu a neustále vylepšovať našu ponuku a podporu pre firmy, agrosektor a samosprávy. Chcem sa úprimne poďakovať svojim kolegom a hlavne našim klientom za tento veľký úspech,“ povedal generálny riaditeľ VÚB banky Jozef Kausich.



VÚB banka je vo financovaní firiem a podnikateľov jednotkou na Slovensku, v objeme podnikových úverov podiel banky na trhu vzrástol za posledný rok na takmer 20%. Úspešné bolo financovanie rezidenčných nehnuteľností s vysokou energetickou efektívnosťou a financovanie korporátnej a SME klientely.

VÚB zaujala odborníkov z Euromoney aj unikátnym produktovým radom TERRA, vďaka ktorému majú firmy, samosprávy a najnovšie aj agrosektor možnosť získať financie na investície do udržateľnosti, sociálnej podpory, transparentného riadenia a zelenej transformácie.



O magazíne Euromoney

Magazín Euromoney už od roku 1992 hodnotí popredné finančné inštitúcie prostredníctvom programu Awards for Excellence, ktoré poskytujú svojim klientom najvyššiu úroveň služieb, inovácií a odborných znalostí. Pri tomto ocenení magazín zohľadňuje širokú škálu kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií a je považované za najprestížnejšie v bankovom sektore.