Najlepšou bankou na Slovensku podľa Euromoney za rok 2025 je VÚB

Bratislava 18. júla (OTS) - Po roku 2024, kedy VÚB, člen skupiny Intesa Sanpaolo, získala od renomovaného britského magazínu Euromoney ocenenie za Najlepšiu banku vo firemnom bankovníctve, bola tentoraz vyhlásená aj celkovo za Najlepšiu banku na Slovensku za rok 2025. Odborníci z Euromoney udeľujú Awards for Excellence už vyše 30 rokov a ocenenie patrí medzi najprestížnejšie svojho druhu.



„Toto ocenenie si vo VÚB mimoriadne vážime. Odzrkadľuje totiž nielen hospodárske výsledky banky a kvalitu nášho firemného bankovníctva, ktoré Euromoney ocenilo minulý rok – ale posudzovali sa všetky naše produkty a služby, nadačné aktivity, prístup k udržateľnosti, podpora klientov, financovanie firiem či inovácie. Ide teda o komplexnú záležitosť a o to je tento úspech cennejší. Podľa expertov z Euromoney sme ešte lepší než v roku 2024, a to presne vystihuje aj našu stratégiu – zlepšovať sa vo všetkých oblastiach... Sme univerzálna banka a preto byť TOP bankou na Slovensku je veľká pocta, ale zároveň aj výzva, aby sme pokračovali v nastavenom tempe. Chcem sa veľmi poďakovať našim klientom za ich dôveru a svojim kolegom za ich nasadenie a profesionalitu, lebo práve toto spoločné úsilie sa ukázalo aj v tomto hodnotení,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VÚB banky Jozef Kausich.



O magazíne Euromoney

Magazín Euromoney už od roku 1992 hodnotí popredné finančné inštitúcie prostredníctvom programu Awards for Excellence, ktoré poskytujú svojim klientom najvyššiu úroveň služieb, inovácií a odborných znalostí. Pri tomto ocenení magazín zohľadňuje širokú škálu kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií a je považované za jedno z najprestížnejších v bankovom sektore. Do Awards of Excellence sa každoročne prihlási viac ako 600 bánk z vyše 100 krajín sveta, čo z neho robí najkomplexnejší program v odvetví.