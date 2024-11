Najmenej päť nákladov zemného plynu bolo odklonených z Ázie do Európy

Londýn 18. novembra (TASR) - Najmenej päť nákladov skvapalneného zemného plynu (LNG) bolo v uplynulých dňoch presmerovaných z Ázie do Európy. Pritiahli ich vyššie ceny plynu na kontinente po tom, čo ruský Gazprom zastavil dodávky rakúskej spoločnosti OMV. Ukázali to v pondelok údaje analytickej firmy Kpler. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Gazprom v sobotu (16. 11.) zastavil dodávky hlavnému rakúskemu dovozcovi plynu OMV po tom, ako táto spoločnosť pohrozila, že zadrží časť platieb za ruský plyn ako kompenzáciu za odškodné vo výške 230 miliónov eur, ktoré vyhrala v arbitrážnom spore.



Gazprom v piatok (15. 11.) oznámil koncernu OMV, že mu plánuje zastaviť dodávky. To spôsobilo prudký nárast európskych cien plynu, takže pre dodávateľov je aktuálne výhodnejšie posielať plyn do Európy, a nie do Ázie.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v decembri sa v pondelok na burze TTF v Amsterdame vyšplhala na 46 eur za megawatthodinu, čo je najvyššia úroveň od 23. novembra 2023.



Tanker Vivert City LNG, ktorý naložil náklad v Rovníkovej Guinei a pôvodne ho mal dopraviť do Bangladéša, sa v piatok odklonil a teraz smeruje k britskému terminálu South Hook.



Aj tanker Gaslog Windsor naložený americkým LNG, ktorý smeroval do Číny, zmenil svoj cieľ a plaví sa do britského terminálu v Isle of Grain.



Tanker BW Lesmes s nákladom z Nigérie pôvodne smeroval tiež do Číny, ale zmenil smer na britský Isle of Grain.



"Jedným z hlavných dôvodov, prečo lode smerujú do Spojeného kráľovstva, je pravdepodobne fakt, že britské terminály nie sú také vyťažené ako niektoré z hlavných kontinentálnych terminálov. To znamená, že obchodníci mali k dispozícii viac voľných vykladacích slotov, keď sa rozhodli odkloniť ázijské dodávky do Európy," povedal Alex Froley, senior analytik spoločnosti ICIS, ktorá poskytuje informácie o dátach.



Diamond Gas Crystal, ktorý pôvodne smeroval do Južnej Kórey, teraz mieri do Holandska a tanker Flex Vigilant sa odklonil od trasy do Číny a smeruje do Európy, kde čaká na rozkazy.



Vývoz ruského plynu cez Ukrajinu do Európy, hlavnej tranzitnej trasy ruského plynu do Európskej únie (EÚ), bol v pondelok podľa Gazpromu stabilný.



Ukrajina medzitým uviedla, že nepredĺži päťročnú dohodu o tranzite ruského plynu cez svoje územie, ktorá na konci roka vyprší.