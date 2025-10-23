< sekcia Ekonomika
Najnovším trendom podvodov je zneužitie NFC technológie
Finančné podvody s tematikou investovania zaznamenali podľa štatistík Esetu tento rok 92 % medziročný nárast, aj keď v druhej polovici roka oproti prvému polroku klesli.
Autor TASR
Bratislava 23. októbra (TASR) - Finančné podvody sú stále viac sofistikované, ich súčasťou je sociálne inžinierstvo, call centrá aj využitie umelej inteligencie. Tento rok sa výrazne zvýšil výskyt podvodov zneužívajúcich NFC technológiu na prenos údajov z platobných kariet. Poukázali na vo štvrtok na stretnutí s novinármi predstavitelia spoločnosti Eset a VÚB banky.
Finančné podvody s tematikou investovania zaznamenali podľa štatistík Esetu tento rok 92 % medziročný nárast, aj keď v druhej polovici roka oproti prvému polroku klesli. Nový typ podvodu zneužívajúci technológiu NFC v mobilných telefónoch však dosiahol až 800 % medziročný nárast. Tento podvod síce nepatrí v absolútnych číslach k najrozšírenejším, ale očakáva sa, že bude naďalej rásť.
„Útočníci cielene manipulujú obeť tak, aby si stiahla falošnú aplikáciu vydávajúcu sa napríklad za Národnú banku Slovenska (NBS). Následne žiadajú priložiť platobnú kartu k mobilu a zadať či zmeniť PIN kód. Falošná aplikácia po priložení karty cez NFC prenáša údaje karty a útočník ich v reálnom čase zneužije na bezkontaktné výbery z bankomatu alebo po replikácii karty na platby cez POS terminál,“ priblížili odborníci Esetu. V tejto súvislosti varovali, aby ľudia nesťahovali aplikácie na základe telefonických inštrukcií a nikdy nezadávali svoj PIN na požiadanie cez telefón.
Podvodníci sa podľa údajov VÚB stále viac zameriavajú na investičné podvody, manipuláciu a podvodné telefonáty. „Podvodníci sa v poslednom čase v telefonátoch vydávajú za dôveryhodné inštitúcie, ako sú polícia alebo centrálna banka. Dominujú podvody využívajúce manipuláciu, ktoré vedú k tomu, že ľudia sami uskutočnia transakcie, ktoré končia u podvodníkov,“ upozornil vedúci oddelenia prevencie podvodov banky Radomír Adamkovič. Keď je klient falošným volajúcim presvedčený, že jeho prostriedky sú ohrozené, sám ich prevedie na “bezpečný” účet alebo ich priamo odovzdá podvodníkom.
Údaje VÚB ukazujú, že vek podvedených sa postupne zvyšuje. Aktuálne sa obeťami takýchto finančných podvodov najčastejšie stávajú ľudia vo veku 50 až 75 rokov. Starší ľudia sú podľa Adamkoviča náchylnejší dôverovať informáciám z online prostredia a zároveň majú často úspory, o ktoré ich chcú podvodníci pripraviť.
Z pohľadu objemu dominujú podľa tohtoročných štatistík VÚB investičné podvody. Ide napríklad o zdanlivé investovanie do kryptomien či akcií, často spojené s poskytnutím vzdialeného prístupu k počítaču podvedeného. Rovnako ako novinku roka eviduje banka podvody využívajúce technológiu NFC. Pri nich využívajú podvodníci často motív vyplatenia fiktívnych výnosov z investície.
