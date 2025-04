Najobľúbenejším obchodníkom na Slovensku je už 12 rokov Lidl

Bratislava 30. apríla (OTS) - Fungujúci vzťah musí byť založený na dôvere. To platí nielen v súkromnom či pracovnom živote, ale aj pri výbere zamestnávateľa aj miesta, kde nakupujeme. Najväčšej dôvere sa už dlhé roky teší diskontný reťazec Lidl a potvrdzujú to viaceré ocenenia, o ktorých rozhodli Slováci a Slovenky.Koniec apríla sa tradične nesie v duchu udeľovania prestížneho ocenenia Mastercard Obchodník roka, ktoré odzrkadľuje obľúbenosť obchodníkov na Slovensku. Svoju pozíciu lídra Lidl potvrdil aj tento rok a už po dvanástykrát získal Cenu verejnosti. V rámci tejto kategórie môžu zákazníci vyjadriť spokojnosť s nákupmi u daného obchodníka a to, či ide z ich pohľadu o „love brand“. Lidl v hlasovaní uspel doposiaľ v každom ročníku súťaže.Foto: LIDLpovedala, ktorá si v máji v Lidl Slovenská republika prevezme pozíciu konateľky pre administratívu.Internetový obchod Lidla opakovane boduje v súťaži ShopRoku, v ktorej tento rok získal tri prvenstvá. Konkrétne cenu kvality medzi obchodnými domami, cenu popularity medzi obchodnými domami a stal sa aj absolútnym víťazom. Rovnaký výsledok sa mu podarilo dosiahnuť aj v predošlých štyroch ročníkoch.Foto: LIDLReťazec býva často oceňovaný aj za svoje komunikačné aktivity. Jedinou súťažou, ktorá na Slovensku hodnotí komunikáciu firiem a verejných inštitúcii so zákazníkom je Hermes Komunikátor roka. Tá v aktuálnom ročníku Lidlu priniesla až 6 ocenení vrátane hlavnej ceny Grand Prix. Na základe reprezentatívneho prieskumu sa Lidl stal víťazom ceny Median SK. Taktiež obhájil prvé miesto v kategórii Cena verejnosti, ktorá je odrazom priazne zákazníkov. Ocenený bol aj projekt spoločenskej zodpovednosti „Hrdo nos NOS“ a cenu Hermes za dizajn Lidl získal za projekt „20 rokov na Slovensku“. Jeho angažovanosť v podpore slovenského futbalu bola odmenená cenou Hermes za event. Opakovane sa stal aj absolútnym víťazom večera a získal cenu Grand Prix.Okrem toho je Lidl dlhodobo oceňovaný aj ako zamestnávateľ. Diskont sa stal víťazom prestížnej domácej ankety Najzamestnávateľ za rok 2024. Prvenstvo v kategórii Obchod a služby si odniesol už po 6-krát. Opakovane sa stal aj absolútnym víťazom ankety. O víťazoch tohto ročníka rozhodli hlasy zamestnancov nominovanej spoločnosti, externej verejnosti, a tiež audit odbornej poroty zameraný na aktivity na podporu zamestnávateľskej značky.Získané ocenenia potvrdzujú, že Slováci a Slovenky Lidlu naozaj dôverujú. Reťazec je obľúbený naprieč viacerými oblasťami a neustále pracuje na tom, aby bol prvou voľbou pre svojich zákazníkov, zamestnancov aj partnerov.Foto: LIDLVždy aktuálne a zaujímavé informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete na stránkach www.lidl.sk www.spolocenskazodpovednost.sk a na sociálnych sieťach.