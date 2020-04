Nájomcovia budú pre omeškanie platby nájmu pre krízu dočasne chránení

Bratislava 22. apríla (TASR) - Nájomcovia, ktorí si prenajímajú nehnuteľnosť, vrátane bytu alebo nebytového priestoru, budú v prípade omeškania platieb nájmu v súvislosti s krízou pre pandémiu nového koronavírusu dočasne chránení. Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu schválili novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii aj so zmenami, ktoré to umožňujú.



Prenajímateľ tak nebude môcť do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti pre omeškanie s platením nájomného od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020. Platí to len na prípady, v ktorých omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19. Nárok prenajímateľa na nájomné nezaniká.



Fyzická osoba bude môcť tiež podať žiadosť o odklad exekúcie. Obsahovať musí vyhlásenie, že jej príjmy dočasne poklesli v dôsledku mimoriadnej situácie a neodkladná exekúcia by mohla mať pre ňu nepriaznivé následky. Na žiadosť sa nebude prihliadať napríklad vtedy, ak už tejto osobe exekúcia bola odložená, alebo ak sa voči nej začalo exekučné konanie pred 12. marcom 2020.



Súdny exekútor na žiadosť fyzickej osoby vydá bezodkladne upovedomenie o odklade exekúcie. Bezodkladne ho doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou.



Odklad exekúcie bude trvať šesť mesiacov od vydania upovedomenia o odklade exekúcie, najdlhšie však do 1. decembra 2020.