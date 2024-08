Nájomné na trhu kancelárskych priestorov v Bratislave vzrástlo o 30 %

Bratislava 17. augusta (TASR) - Nájomné transakcie na trhu kancelárskych priestorov v Bratislave dosiahli v druhom štvrťroku 2024 nárast v porovnaní s predošlým kvartálom o 30 %. Celkovo dosiahli nájomné transakcie v Bratislave výmeru 59.545 metrov štvorcových (m2). V medziročnom porovnaní išlo o 15-percentný nárast objemu prenajatých plôch. Najviac transakcií sa uskutočnilo vo verejnom sektore a diplomacii, nasledoval sektor informačných technológií (IT). Vyplýva to z kvartálneho prehľadu kancelárskych priestorov v hlavnom meste, ktorý pripravilo Bratislava Research Forum.



Väčšinu transakcií na trhu kancelárskych nehnuteľností v Bratislave tvorili nové nájmy (56 %), v 35 % išlo o prerokovania nájmu a deväť percent predstavovali expanzie. Najviac nájomných transakcií sa uskutočnilo v budovách triedy A (57 %), nasledovali triedy A+ (23 %) a triedy B s podielom 20 %. To podľa odborníkov na kancelárske nehnuteľnosti združených v Bratislava Research Forum potvrdilo záujem o budovy vyššieho štandardu.



Celková miera neobsadenosti v Bratislave bola v druhom kvartáli na úrovni 13,23 %, teda poklesla o 0,5 %. Najväčšia neobsadenosť kancelárií pritom bola v okrajových častiach Bratislavy.



Nájomné za kancelárske priestory v hlavnom meste podľa odborníkov pomaly stúpa. Mesačný prenájom kancelárskych priestorov je aktuálne na úrovni 19 eur/m2. Odborníci však predpokladajú, že rast nájomného bude pokračovať aj v nasledujúcich kvartáloch.