Nájomné v EÚ neraz prevyšuje príjmy nízkoplatených pracovníkov
Európski odborári volajú po zvýšení miezd a zmrazení nájomného v krajinách EÚ.
Autor TASR
Brusel 4. mája (TASR) - Európski odborári volajú po zvýšení miezd a zmrazení nájomného v krajinách EÚ, keďže nový výskum ukazuje, že náklady na bývanie vo väčšine hlavných miest Únie zvyčajne prevyšujú príjmy nízkoplatených pracovníkov. Na pondelňajšiu správu Európskej odborovej konfederácie (ETUC) upozornil spravodajca TASR.
Európska komisia a Európsky parlament v utorok 5. mája v Bruseli usporiadajú podujatie na vysokej úrovni o bytovej kríze v EÚ. Dôvod je, že milióny ľudí v Európe nemajú prístup k cenovo dostupnému bývaniu. Komisia by mala v stredu 6. mája oznámiť opatrenia proti vylúčeniu z bývania v rámci jej Plánu dostupného bývania.
Medzitým európski odborári s odkazom na analýzu Európskeho odborového inštitútu (ETUI) upozornili, že náklady na prenájom bytu s maximálne dvoma spálňami v hlavných mestách 20 členských krajín EÚ sú v priemere o 218 eur vyššie ako zákonom stanovené minimálne mzdy.
Priemerné náklady na mesačné nájomné sú v Prahe, Lisabone a Dubline o viac ako 700 eur vyššie ako minimálna mzda, zatiaľ čo v Aténach, Bratislave, Budapešti a vo Vallette sú o viac ako 400 eur vyššie.
Obyvatelia Prahy vynaložia 1710 eur na nájomné pri 924 eurách minimálneho platu (185,1 % nad minimálnu mzdu). V tomto porovnaní nasleduje Lisabon (1798 voči 1073 eur; 167,5 %), Budapešť (1328 voči 838 eurám; 158,5 %) a potom Bratislava s 1445 eurami voči minimálnej mzde na úrovni 915 eur (157,9 %).
Odborári upozornili, že aj pracovníci žijúci mimo hlavných miest čelia ťažkostiam s bývaním a nájomným. Ak sa zohľadnia všetky časti členských krajín EÚ, priemerné náklady na prenájom bytu predstavujú 42 % minimálnej mzdy. V prípade Slovenska prepočet ukázal, že pri priemernej sume 391 eur na nájomné a minimálnej mzde 915 eur je tento pomer na úrovni 42,7 %.
Najmenej platení pracovníci v piatich krajinách - Malta, Írsko, Holandsko, Luxembursko a Estónsko - minú viac ako polovicu svojej mzdy na prenájom jedno- až dvojizbového bytu, zatiaľ čo pracovníci v ďalších 12 krajinách minú tretinu alebo viac svojich príjmov.
ETUC vyzvala členské štáty EÚ, aby implementovali smernicu o minimálnej mzde vrátane akčných plánov na podporu kolektívneho vyjednávania, ktoré zabezpečia, aby viac pracovníkov dostalo spravodlivú mzdu. Vlády by pri určovaní primeranosti minimálnych miezd mali zohľadniť náklady na bývanie a zaviesť regulácie nájomného na zmrazenie nákladov na bývanie pre pracovníkov, zaistiť ochranu nájomníkov pred vykorisťovaním a ochranu zraniteľných rodín pred vysťahovaním. Takisto by mali zvýšiť verejné investície do sociálneho bývania.
Generálna tajomníčka ETUC Esther Lynchová v správe pre médiá uviedla, že vysoké náklady na bývanie a nízke mzdy ženú ľudí do chudoby a ekonomiku do recesie.
„Nesúlad medzi nájomným a platom je neudržateľný. Keď k tomu pridáme rastúce ceny energií a potravín, pracujúci ľudia si musia požičiavať na nevyhnutné veci, nemajú žiadny disponibilný príjem, čo znemožňuje sporenie na výmenu domácich spotrebičov alebo návštevu zubára. To je zlé aj pre európsku ekonomiku. Keď majú pracujúci ľudia peniaze, míňajú ich v reálnej ekonomike,“ odkázala Lynchová.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
