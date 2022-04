Nájomný bytový dom na Plavisku by mali odovzdať v septembri

Ružomberok 19. apríla (TASR) – Nájomný bytový dom na Plavisku v Ružomberku by mali odovzdať do užívania v septembri tohto roka. Vo videu na sociálnej sieti to oznámil viceprimátor Ján Bednárik.



Podotkol, že hrubá stavba je už hotová, dokončujú inžinierske siete a pripravuje sa výbava interiéru. V bytovom dome sa bude nachádzať 16 jednoizbových, 15 dvojizbových a osem trojizbových bytov.



Nájomný bytový dom na Plavisku začali stavať v októbri minulého roka. Stojí v bývalom areáli Technických služieb v širšom centre mesta. Investícia viac ako troch miliónov eur prinesie 39 nájomných bytových jednotiek. Vedenie mesta na realizáciu výstavby použilo okrem vlastných zdrojov dotáciu z ministerstva dopravy a výstavby i úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.