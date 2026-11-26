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Najpredávanejším elektromobilom v Nemecku je Tesla
Po nej nasledujú čínske značky BYD a Leapmotor a francúzsky Citroën.
Autor TASR
Coburg 26. novembra (TASR) - Nemecké značky áut na domácom trhu s elektromobilmi zaostávajú. Podľa spoločnosti HUK počas prvého až tretieho kvartálu tohto roka dokázal iba Opel znásobiť svoj podiel z 2,5 na 4,6 %. Volkswagen a BMW podiel stratili, rovnako ako dcéry Volkswagenu Škoda, Cupra a Porsche. Víťazom je Tesla a po nej nasledujú čínske značky BYD a Leapmotor a francúzsky Citroën. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Spoločnosť HUK, ktorá je lídrom na nemeckom trhu poistenia motorových vozidiel, už niekoľko rokov mapuje vývoj registrácií nových a ojazdených automobilov na batérie v Nemecku bez zahrnutia hybridov. Podiel americkej firmy Tesla podľa údajov HUK sa počas januára až septembra tohto roka zvýšil zo 4,5 na 10,1 %. Druhé miesto obsadila česká dcéra Volkswagenu Škoda, ktorej podiel však klesol zo 14,1 na 9,8 %.
Silný rast zaznamenali čínske značky. Podiel BYD stúpol viac ako štvornásobne z 0,8 na 3,6 % a podiel značky Leapmotor sa zdvojnásobil z 1,8 na 3,8 %. Podobne silný rast zaznamenal aj Citroën, pričom podiel francúzskej značky sa zvýšil z 1,6 na 3,6 %.
Podiel Volkswagenu na nemeckom trhu elektromobilov sa znížil na polovicu z 9,7 na 4,5 % a podiel BMW klesol z 9,9 na 7,1 %. HUK odhaduje, že ak tento trend bude pokračovať, BYD a Leapmotor by mohli VW čoskoro predbehnúť. Značky Mercedes a Audi mierne získali, pričom obe majú podiel na trhu elektromobilov v Nemecku zhodne na úrovni 2,2 %.
Spoločnosť HUK, ktorá je lídrom na nemeckom trhu poistenia motorových vozidiel, už niekoľko rokov mapuje vývoj registrácií nových a ojazdených automobilov na batérie v Nemecku bez zahrnutia hybridov. Podiel americkej firmy Tesla podľa údajov HUK sa počas januára až septembra tohto roka zvýšil zo 4,5 na 10,1 %. Druhé miesto obsadila česká dcéra Volkswagenu Škoda, ktorej podiel však klesol zo 14,1 na 9,8 %.
Silný rast zaznamenali čínske značky. Podiel BYD stúpol viac ako štvornásobne z 0,8 na 3,6 % a podiel značky Leapmotor sa zdvojnásobil z 1,8 na 3,8 %. Podobne silný rast zaznamenal aj Citroën, pričom podiel francúzskej značky sa zvýšil z 1,6 na 3,6 %.
Podiel Volkswagenu na nemeckom trhu elektromobilov sa znížil na polovicu z 9,7 na 4,5 % a podiel BMW klesol z 9,9 na 7,1 %. HUK odhaduje, že ak tento trend bude pokračovať, BYD a Leapmotor by mohli VW čoskoro predbehnúť. Značky Mercedes a Audi mierne získali, pričom obe majú podiel na trhu elektromobilov v Nemecku zhodne na úrovni 2,2 %.