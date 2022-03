Bratislava 21. marca (TASR) - Najrozšírenejším typom malvéru na Slovensku sú trójske kone. Medzi desať najčastejších typov malvéru na Slovensku patria tiež podvodné programy a adware, ktoré dominovali aj na platforme Android. Uviedla to spoločnosť Avast, ktorá zverejnila zoznam desiatich najrozšírenejších typov malvéru.



Zoznamu dominujú trójske kone, ktoré predstavujú 35,2 % hrozieb pre používateľov zariadení so systémami Windows a macOS a 38,6 % hrozieb pre mobilné zariadenia so systémom Android. "Trójske kone patria dlhodobo medzi najčastejšie hrozby, s ktorými sa Slovenky a Slováci môžu stretnúť. Ide o typ vírusu, ktorý sa šíri prostredníctvom e-mailov a stránok na zdieľanie súborov alebo nelegálneho softvéru," vysvetlil riaditeľ výskumu hrozieb v spoločnosti Michal Salát.



Okrem trójskych koní ohrozovali osobné počítače aj podvodné programy, ktoré predstavovali 15,3 %. Tie sa snažia od používateľov vylákať osobné údaje alebo peniaze. Treťou najčastejšou hrozbou bol adware. Ten používateľov zaplavuje množstvom nevyžiadaných reklám. V niektorých prípadoch môže zhromažďovať osobné údaje používateľa, sledovať históriu navštívených webových stránok alebo dokonca zaznamenávať stlačené klávesy.



Najčastejšími hrozbami pre Android boli adware, trojany a droppery, čo sú škodlivé programy určené na inštaláciu vírusu do cieľového systému. Ten sa dá v programoch len veľmi ťažko odhaliť.



Na globálnej úrovni medzi hrozbami pre počítače opäť dominujú trójske kone, ktoré predstavovali 28,9 %. Nasledujú fileinfectory v podobe 17,4 % a adware s 12,7 %.