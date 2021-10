V Bratislavskom kraji bol najpomalší nárast miezd počas pandémie

Bratislava 15. októbra (TASR) – Vo väčšine regiónov aj sektorov rástla základná mzda pomerne výrazne, a to v priemere o 3,5 % v porovnaní s druhou polovicou roka 2019. Vyplýva to zo mzdového prieskumu personálnej agentúry Grafton Slovakia, ktorý uskutočnila počas 2. kvartálu tohto roka vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Najrýchlejší nárast v rámci regiónov zaznamenali realizátori prieskumu v Žilinskom a Prešovskom kraji, a to o 13 %.



Najpomalší nárast bol v Bratislavskom kraji (sedem percent). Najviac rástli mzdy v oblasti priemyslu, obchodu a zdravotníctva, a to v priemere o desať percent. Nárast miezd v porovnaní s obdobím pred pandémiou nového koronavírusu však podľa spoločnosti spôsobil negatívny vývoj v minulom roku a tiež opätovné vyplácanie bonusov a odmien v tomto roku.



Prieskum tiež potvrdil, že najžiadanejšími na slovenskom trhu práce sú naďalej pracovníci zo segmentu IT a telekomunikácie. V čase prvej vlny pandémie spoločnosť evidovala zastavenie náboru nových zamestnancov z tejto oblasti, teraz však zaznamenáva dvojnásobne vyšší dopyt než pred pandémiou.



Druhý najväčší dopyt zaznamenala spoločnosť po pracovníkoch v bankovníctve a finančných službách. "Najväčší nedostatok aktuálne pociťujeme na seniorských finančných pozíciách – senior účtovníci, audítori alebo daňoví špecialisti," poznamenala agentúra. Tu však pri odmeňovaní nedošlo k výrazným zmenám.



Dopyt je vysoký aj v segmente výroby, Slováci strácajú záujem pracovať v tejto oblasti. Preto si uchádzači v princípe môžu diktovať podmienky spolupráce. Najviac nedostatkovými sú posty ako operátori výroby či pracovníci v oblasti automotive. "Po minuloročnej optimalizácii, ktorá sa dotkla miezd aj odmeňovania, nerastú v tejto oblasti aktuálne mzdy prudko nahor, a to ani medziregionálne, čo je jednoznačný rozdiel v porovnaní s minulými rokmi," dodala spoločnosť.



Agentúra zároveň spomenula, že v najbližšom období očakáva pokračujúci mierny rast ekonomiky a tiež znižovanie nezamestnanosti. "Ak vláda SR zabezpečí fungujúce protipandemické opatrenia, dá sa predpokladať výraznejšie oživenie produkcie. Firmy sú optimistické vo svojich výhľadoch a urobia maximum, aby sa trh dostal do obdobia spred koronakrízy," okomentoval riaditeľ personálnej agentúry Miroslav Garaj.