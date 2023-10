Najsilnejšie strany sa líšia v názoroch na opatrenia Ódorovej vlády

Bratislava 9. októbra (TASR) - Najsilnejšie politické strany podľa počtu získaných hlasov v predčasných parlamentných voľbách majú na návrh ozdravných opatrení úradníckej vlády rozdielne názory. Zatiaľ čo strana Smer-SD kritizuje napríklad zrušenie 13. dôchodku, strana Progresívne Slovensko (PS) návrhy oceňuje. Strana Hlas-SD sa k návrhom vzhľadom na aktuálnu situáciu nechcela vyjadrovať.



"Oceňujeme, že úradnícka vláda navrhuje citlivé a na auditoch založené zefektívňovanie štátnej správy. Je to základný predpoklad pre efektívnejší štát, ktorý potrebuje konsolidovať verejné financie aj hľadať peniaze na priority, ktoré si tiež budú vyžadovať nové kapacity. Platí to aj pre samosprávy, kde dnes z dôvodu rozdrobenosti míňame veľa na administratívu namiesto lepších škôl, nemocníc alebo ciest," uviedol pre TASR ekonomický expert Štefan Kišš z PS.



Strana Smer-SD zopakovala pre TASR stanovisko exministra financií Ladislava Kamenického, ktoré zverejnil v statuse na sociálnej sieti. Vyjadril v ňom kritiku najmä voči opatreniam v oblasti zrušenia 13. dôchodku, zvýšenia dane z pridanej hodnoty (DPH) na 22 %, zrušenia sociálnych dávok a vlakov zadarmo či zrušenia pomoci vo forme úľav na naftu slovenským farmárom a zdanenie sladených nápojov.



"Lego kocky sú v reáli zoznamom opatrení, ktoré akože môže spraviť nová vláda, aby zostavila rozpočet na budúci rok. Ódor s Horváthom však akosi zabudli povedať, že mnohé škrty z týchto lego kociek v nimi pripravovanom oficiálnom rozpočte na budúci rok, ktorý musí vláda schváliť do 15. októbra tohto roku, sú už aplikované a určite ich bude oveľa viac," uviedol Kamenický s tým, že škrty predsedu vlády SR Ľudovíta Ódora presiahnu v tomto vyrovnanom rozpočte výšku 12 miliárd eur.



Hovorkyňa strany Hlas-SD Patrícia Medveď Macíková uviedla, že vzhľadom na aktuálnu situáciu nebudú v tomto čase nič komentovať.



Ódor predstavil po stredajšom (4. 10.) rokovaní vlády materiál, ktorý obsahuje návrh takmer 100 opatrení v objeme 7 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo necelých 10 miliárd eur.



V dokumente nejde podľa premiéra o návrhy, ktoré by limitovali budúcu vládu pri príprave vlastného rozpočtu. Potrebuje však konsolidovať verejné financie v nasledujúcich štyroch rokoch na úrovni minimálne 3 %, optimálne 5 % hrubého domáceho produktu (HDP).