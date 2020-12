Najsilnejším obdobím v leteckej doprave v zime sú Vianoce a Nový rok

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 12. decembra (TASR) – Vianočné a novoročné dni sú v zimnej sezóne v leteckej doprave najsilnejším obdobím. Cestujúci sa totiž vracajú zo zahraničia na sviatky domov, alebo naopak, odlietajú za blízkymi do zahraničia. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Veronika Ševčíková.Priblížila, že v minuloročnej zimnej sezóne najviac cestujúcich využívalo pravidelné lety do alebo z destinácií Londýn, Moskva, Kyjev a Dublin. "" skonštatovala. Počas zimného letového poriadku tak mohli cestujúci od polovice novembra do polovice decembra využiť z Bratislavy len pravidelné lety dopravcu Ryanair do destinácie Londýn-Stansted a z Londýna do Bratislavy, a to dvakrát týždenne.Viac letov je naplánovaných vo vianočnom a novoročnom období, ktoré býva v zimnej sezóne najsilnejším obdobím v leteckej doprave. Po 17. decembri tak dopravca Ryanair opäť obnoví aj lety z Manchesteru a od 18. decembra aj z Dublinu do Bratislavy. Dopravca Wizz Air má po 18. decembri naplánované lety z destinácií Londýn-Luton, jeden let už 11. decembra, Kyjev-Žuljany a Ľvov (len vo vianočnom a novoročnom období) a z nich do Bratislavy. Od 18. decembra sú v pláne aj pravidelné lety dopravcu Air Cairo do Hurghady v Egypte s frekvenciou raz týždenne. Ševčíková podotkla, že zimný letový poriadok platí na letisku od zmeny času, od 25. októbra 2020, do ďalšej zmeny času, do 27. marca 2021.Zároveň dodala, že stále platí zákaz vstupu cudzincov do Ruska, čo neumožňuje dopravcom realizovať plánované lety z Bratislavy do Moskvy či Petrohradu. Rovnako podľa jej slov stále platí zákaz vstupu osôb z tretích krajín na Slovensko za účelom turizmu, čo obmedzilo plánované lety z ďalších destinácií, okrem Ruska tiež Dubaj, Skopje a iné. "" poznamenala hovorkyňa.Súčasne poukázala na to, že záujem cestujúcich o lety je nižší aj z dôvodu povinnej domácej karantény po prílete do zahraničia, či po prílete na Slovensko z tzv. rizikových krajín. "" doplnila.Bratislavské letisko spolu za celý rok 2020 očakáva približne 400.000 cestujúcich. V rokoch 2018 aj 2019 pritom letisko vybavilo spolu na príletoch a odletoch takmer 2,3 milióna cestujúcich.