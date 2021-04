Najširšiu ponuku slovenských remeselných pív nájdete iba v Kauflande

Bratislava 23. apríla (OTS) - V rámci dlhodobého projektu, do ktorého sa zapojilo 29 pivovarov, Kaufland svojim zákazníkom prináša najširší sortiment remeselných pív spomedzi reťazcov a zároveň podporuje pivovarníkov v neľahkom období. Špeciálnu chladenú vitrínu, plnú skvelej chuti kvalitného piva z rôznych kútov Slovenska, nájdete už od soboty 24. apríla 2021 vo všetkých predajniach.Odvážna myšlienka podať pomocnú ruku slovenským výrobcom piva, ktorí počas pandémie len ťažko dostávali svoje produkty k zákazníkom, sa v týchto dňoch stala skutočnosťou. Najširší výber slovenských remeselných pív nájdu zákazníci iba v Kauflande. „“ hovorí, hovorkyňa Kaufland Slovensko.Do projektu sa zapojili väčší aj menší dodávatelia, preto sa podmienky na spoluprácu nastavovali individuálne. Všetky pivovary podľa vlastných kapacít zásobujú buď celú predajnú sieť cez logistické centrum, alebo svoje pivá dodávajú lokálne. Z tohto dôvodu sa môže stať, že niektoré značky nájdete iba v regionálnych predajniach v ich okolí. Všetci pivovarníci sa však zhodujú v jednom, a to v tom, že ich skvelé pivá sa takto dostanú k väčšiemu množstvu zákazníkov a že spoluprácu chcú využiť naplno.Slováci sa jednoznačne považujú za pivný národ. Svedčí o tom údaj zo Štatistického úradu, podľa ktorého sa u nás ročne uvarí okolo 240 miliónov litra piva. Najobľúbenejším je jednoznačne desiatka, no veľkej popularite sa teší aj nealko pivo. Svoj obľúbený nápoj si radi vychutnáme kdekoľvek a kedykoľvek sa nám zažiada, a to bez rozdielu pohlavia. K pravidelnej konzumácii piva sa podľa prieskumov hlási až 80 % Sloveniek, pričom väčšina preferuje svetlé pivo, no pochutia si aj na tmavých pivách a radleroch.Možno vás to prekvapí, no najviac piva Slováci kupujú práve v obchodných sieťach, pričom konzumácia v reštauráciách a krčmách často priamo súvisí s počasím a ročným obdobím. Hoci ide o silne spoločenský nápoj, aktuálna pandemická situácia nás naučila novému trendu „online“ piva, ktorý sa už stihol zabývať v mnohých slovenských domácnostiach. Väčšina milovníkov piva sa nevyhýba špeciálnym ponukám ani novým chutiam, aj preto si svoje miesto na trhu čoraz viac nachádzajú malí remeselní pivovarníci. Ich prácu môžete teraz ochutnať i podporiť v rámci vášho bežného nákupu v predajnej sieti Kaufland.