Najširšiu ponuku slovenských remeselných pív nájdete v Kauflande

Bratislava 2. mája (OTS) - Po minuloročnom úspechu Kaufland pokračuje v podpore lokálnych výrobcov. Špeciálnu chladenú vitrínu, plnú skvelej chuti slovenských pivných špeciálov, nájdete od pondelka 2. mája 2022 vo všetkých 72 predajniach po celom Slovensku.Nápad ponúknuť zákazníkom okrem tradičnej ponuky pív aj široký výber remeselných špeciálov od slovenských pivovarníkov sa stretol s veľmi pozitívnou odozvou. Aj preto sa reťazec rozhodol tento špeciálny projekt zopakovať a rozšíriť o nové spolupráce. Najširší výber remeselných pív od 29 regionálnych pivovarov nájdu zákazníci aj tento rok iba v Kauflande, pričom celkový počet pivných špecialít stúpol na 105.“ hovorí Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland Slovensko.Slovenskí remeselní pivovarníci vďaka spolupráci s veľkým reťazcom získali po neľahkej sezóne nové možnosti, ako vstúpiť do slovenských domácností. Svoje pivné špeciály ponúkajú v chladených vitrínach väčší aj menší dodávatelia. Tí podľa vlastných kapacít zásobujú buď takmer celú predajnú sieť cez logistické centrum, alebo svoje pivá dodávajú lokálne. Z tohto dôvodu sa môže stať, že niektoré značky nájdete iba v predajniach v ich okolí.Na svoje si prídu aj tí, ktorí preferujú nápoje bez alkoholu. Pivovar NILIO z Liptovského Mikuláša sa do projektu zapája už druhý rok a okrem svojho polotmavého kvaseného piva prináša možnosť dopriať si chuť remeselného piva bez výčitiek vďaka nealkoholickým špeciálom. „” hovorí Matúš Kozina, riaditeľ pivovaru NILIO.Každý Slovák vypil v roku 2020 takmer 70 litrov piva. Hoci výroba pív stúpa, spotreba v dôsledku pandémie podľa Slovenského združenia výrobcov piva a sladu za uplynulý rok poklesla až o tretinu. Najobľúbenejšou u nás ostáva naďalej tradičná desiatka, no stále viac stúpa záujem o nealkoholické pivá a radlery. V rámci EÚ patríme k lídrom v ich spotrebe.Čoraz väčšej obľube medzi zákazníkmi sa tešia aj slovenské remeselné pivá. „dodáva Michaela Florišová, ktorá je v spoločnosti Kaufland zodpovedná za regionálny sortiment. Remeselné pivné špeciály môžete teraz ochutnať i podporiť v rámci vášho bežného nákupu v predajnej sieti Kaufland.