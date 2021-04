Najškodovejším mesiacom za posledných 15 rokov je jún

Bratislava 19. apríla (TASR) – Za najviac škodový mesiac za posledných 15 rokov považujú poisťovne pôsobiace na Slovensku mesiac jún. Dôvodom sú časté živelné pohromy, ktoré sú pravdepodobnejšie počas letných mesiacov. "Z doterajších štatistík môžeme skonštatovať, že škody po prírodných živloch za posledných 15 rokov aj stúpli – a to do počtu aj výšky nákladov jednotlivých škôd," konštatovala špecialistka externej komunikácie poisťovne Allianz Helena Kanderková.



Škodovosť sa podľa nej v jednotlivých mesiacoch mení, v jednom roku prevládajú záplavy, v inom búrky a krupobitia, v inom víchrice a zas v inom suchá, no stále zostáva, že ide o škody spôsobené živlami. Minulý rok boli podľa údajov poisťovne najničivejším prírodným živlom búrky, ktoré v júni, keď sa Slovenskom prehnalo niekoľko búrkových vĺn, spôsobili škody za viac ako milión eur. V roku 2019 bolo najničivejším živlom krupobitie, ktoré poškodilo majetok a vozidlá klientov za viac ako desať miliónov eur. V roku 2017 boli najničivejšími víchrice, ktoré spôsobili škody za dva milióny eur. Napríklad rok 2010 bol zase na Slovensku rokom povodní.



"Za posledných 15 rokov vychádza na jún v priemere až 18 % všetkých poistných udalostí, ktoré na domoch a bytoch našich klientov spôsobili vietor, zrážky, krupobitie, záplavy a ďalšie vyčíňanie živlov," priblížila vedúca oddelenia underwritingu a likvidácie neživotného poistenia poisťovne Wüstenrot Erika Fischerová. V poisťovni boli tri najškodovejšie mesiace jún, júl a máj. Počas nich vzniklo dokopy 43 % všetkých živelných škôd na domoch a bytoch.



"Najväčšie množstvo živelných poistných udalostí spravidla zaznamenávame okolo leta. Pri prudkých búrkach z tepla totiž vznikajú škody v dôsledku krupobitia, víchrice, povodní a bleskových záplav, atmosférických zrážok a ďalších živelných úkazov," pokračovala Fischerová. Za najmenej škodové mesiace za posledných 15 rokov považuje poisťovňa mesiace november, december a apríl.



Ako najmenej škodový je mesiac november aj v poisťovni Uniqa. Za posledných 15 rokov dominuje v tejto poisťovni rovnako jún. "Ide o letné obdobie, ktoré býva spojené so škodami po búrkach a záplavách. Najviac živelných udalostí zaznamenávame práve v júni, ktorý je zároveň štatisticky najškodovejším mesiacom vôbec," dodala hovorkyňa poisťovne Beáta Lipšicová.