Najstarší americký maloobchodník Lord & Taylor požiadal o ochranu

New York 3. augusta (TASR) – Najstarší americký maloobchodník Lord & Taylor požiadal cez víkend súd o ochranu pred veriteľmi. Podobne aj siete obchodov Men's Wearhouse a Jos. A. Bank. Pridali sa tak k čoraz dlhšiemu zoznamu amerických maloobchodných reťazcov, ktoré pandémia nového koronavírusu zrazila na kolená.



Tieto spoločnosti, ktorých história siaha do začiatku 19. storočia, už pred vypuknutím pandémie zápasili s problémami pre zmeny v správaní sa spotrebiteľov, ktorí čoraz častejšie nakupujú mnohé položky v online obchodoch. Zatvorenie tisícok predajní v súvislosti s blokádami na zabránenie šírenia nového koronavírusu im tak zasadilo posledný úder.



Lord & Taylor, ktorý začal ako obchod s galantériou na Manhattane v roku 1824, minulý rok kúpila francúzska požičovňa odevov Le Tote Inc. Obe firmy podali v nedeľu na súde vo Virgínii žiadosť o ochranu pred veriteľmi. Lord & Taylor v pondelok uviedol, že hľadá kupca. Spoločnosť minulý rok predala svoju 11-poschodovú budovu na známej Fifth Avenue v New Yorku, ktorú vlastnila viac ako storočie.



Aj Tailored Brands, majiteľ obchodov Men's Wearhouse a Jos.A. Bank, v nedeľu požiadal súd o ochranu pred veriteľmi. Už pred pandémiou mal problémy so slabým dopytom po oblekoch alebo kravatách. A nie je v tom sám. Minulý mesiac dvestoročná firma Brooks Brothers, ktorá obliekala takmer každého prezidenta USA, požiadala o ochranu pred veriteľmi. Jej súper Barneys New York vyhlásil bankrot už vlani.



Men's Wearhouse a Jos. A. Bank spolu s K&G Fashion Superstore a Moores Clothing for Men, všetci vo vlastníctve spoločnosti Tailored, počas reštrukturalizácie pokračujú v prevádzke.



Celkovo požiadali tento rok v USA o ochranu pred veriteľmi podľa kapitoly 11 desiatky malých aj veľkých maloobchodníkov. Počet bankrotov v maloobchode v prvej polovici roka 2020 vysoko prevyšuje počet bankrotov za celý minulý rok.