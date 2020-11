Najväčší akcionári FCA a PSA si chcú upevniť pozície v zlúčenej firme

Miláno/Paríž 20. novembra (TASR) - Najväčší akcionári automobiliek Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a Peugeot PSA, ktoré sa dohodli na fúzii, sa rozhodli upevniť si pozície v spoločnom podniku a zabrániť tak potenciálnym pokusom o nepriateľské prevzatie.



Fúzia povedie k vytvoreniu štvrtej najväčšej automobilky na svete. Obe spoločnosti v piatok ukázali návrh vernostného programu pre dlhodobých akcionárov v novej firme s názvom Stellantis.



Investori, ktorí budú vlastniť akcie spoločnosti Stellantis nepretržite najmenej tri roky, by mohli získať ďalšie hlasovacie akcie. Tým by mohli získať mimoriadny vplyv v novej spoločnosti firma Exor, holdingová spoločnosť talianskej rodiny Agnelliovcov, ktorá vlastní kontrolný podiel v FCA, a kľúčový investori PSA: rodina Peugeotovcov, francúzska vláda a čínska firma Dongfeng.



Po fúzii by sa Exor stal najväčším samostatným akcionárom Stellantisu so 14,4-percentným podielom. Nasledovať by mala rodina Peugeotovcov s podielom 7,2 %, zatiaľ čo francúzsky štát si udrží podiel 6,2 % a Dongfeng 5,6 % v novej zlúčenej automobilke.



Podľa vernostného systému by kombinované hlasovacie práva týchto najväčších investorov spoločnosti Stellantis mohli po troch rokoch dosiahnuť až 50 %. To by mohlo ostatným investorom sťažiť presadenie zmien riadenia a potenciálne skomplikovať aj pokusy o prevzatie. Dohoda stanovuje tiež, že žiadny z akcionárov nesmie vlastniť viac ako 30 %.



Daňové dôsledky schémy sú neisté. Stellantis bude mať sídlo v Holandsku a jej akcie budú kótované na burzách v Paríži, Miláne a New Yorku. Vernostné programy firiem sú bežné v Holandsku a spoločnosť Exor ich už použila, napríklad pri odčlenení značky Ferrari, ktorým zvýšila svoj podiel v tejto značke.



Po dokončení fúzie povedie Stellantis súčasný generálny riaditeľ PSA Carlos Tavares a dostane bonus vo výške 1,7 milióna eur. Generálny riaditeľ FCA Mike Manley získa "cenu za zásluhy" v hodnote zodpovedajúcej približne päťnásobku jeho ročného základného platu.



V návrhu dohody sa uvádza, že každá z automobiliek môže z fúzie vycúvať, ak nebude dokončená do 30. júna 2021 z dôvodu nezískania potrebného súhlasu regulačných úradov.



PSA a FCA predložili plán fúzie protimonopolným úradom v 21 krajinách a v Európskej únii (EÚ). K dnešnému dňu získali súhlas 15 krajín a predbežný súhlas Brazílie, ktorý nadobudne právoplatnosť na budúci týždeň. Očakáva sa, že fúziu povolí aj EÚ, uviedli zdroje.



Akcionári oboch automobiliek sa stretnú 4. januára, aby schválili fúziu, ktorá sa má dokončiť v 1. štvrťroku budúceho roka.