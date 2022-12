Najväčší dopyt bol v SR tento rok po pracovníkoch z výroby a IT

Bratislava 27. decembra (TASR) - Najväčší dopyt na slovenskom pracovnom trhu bol tento rok po pracovníkoch z výroby. Slovensko tiež nedokázalo pružne reagovať na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Energeticky náročné firmy by sa mali pripraviť na prepúšťanie, naberať by mal naopak sektor zdieľaných služieb a informačných technológií (IT). Informovala o tom v utorok personálna agentúra Grafton.



Stabilný stav alebo pozitívny vývoj predpokladalo koncom minulého roka v SR 99 % spoločností a tretina firiem plánovala zvyšovanie miezd. Vojna na Ukrajine, s tým spojená energetická kríza a vysoká inflácia však spôsobili, že reálne mzdy v súkromnom sektore začali skôr klesať. "Najväčší dosah v tomto aj budúcom roku budú pociťovať takzvané modré goliere, teda bežní pracovníci vo výrobe, obchode a remeselníci, ako aj ostatní zamestnanci s nižšou ako priemernou mzdou," vysvetlil riaditeľ personálnej agentúry a Gi Group Martin Malo.



Medzi najhľadanejšie pracovné pozície patrili podľa interných prieskumov agentúry v tomto roku pracovníci z oblasti výroby, inžinieringu a IT. Išlo predovšetkým o pozície kvalifikovaných pracovníkov a špecialistov zo strojárskeho, automobilového a elektrotechnického odvetvia, no aj o menej kvalifikovaných zamestnancov.



Najvyšší dopyt v tomto roku tak bol po procesných inžinieroch, technikoch údržby, nástrojároch aj operátoroch výroby. Ďalej to boli kvalifikované pozície elektrotechnických inžinierov, inžinierov kvality a všetky špecializované posty zo sektora IT ako napríklad PLC programátor či SAP špecialista. Mzdy sa v týchto odvetviach zvyšovali naprieč pozíciami aj regiónmi, v priemere to bolo 100 až 200 eur, najviac však u kvalifikovaných špecialistov a odborníkov - seniorov, uviedla spoločnosť.



Doplnila, že zamestnávatelia hľadali najmä skúsených kandidátov s tromi až piatimi rokmi praxe. Nedostatok pracovníkov vykrývali zamestnancami s kratšou praxou či absolventmi, no tiež zahraničnými pracovníkmi.



"Mzdové očakávania kandidátov v tomto roku boli výrazne vyššie než bola aktuálne ponúkaná mzda," uviedol odborník. Oproti minulému roku personálna agentúra tiež zaznamenala zo strany uchádzačov vyšší tlak na poskytovanie nefinančných benefitov, čo bolo zapríčinené nielen nedostatkom pracovných síl, ale aj infláciou. "V druhej polovici tohto roka Slovensko navyše narazilo na historicky najnižšiu mieru nezamestnanosti, ktorá však bude v budúcom roku vplyvom energetickej krízy rásť alebo vplyvom vstupu nových investorov prinajlepšom stagnovať," prognózoval Malo.



"Rast miezd sa dá očakávať, pretože nedostatok kandidátov na trhu práce nedáva zamestnávateľom inú možnosť, než mzdy navyšovať. V žiadnom prípade sa však priemerné zvyšovanie miezd nevyrovná miere inflácie. Skôr pôjde o individuálny, nie plošný rast," uzavrel Malo.