Najväčší európsky výrobca softvéru SAP zvýšil kvartálny zisk

Walldorf 28. januára (TASR) - Nemecká spoločnosť SAP, najväčší výrobca softvéru v Európe, zaznamenala v poslednom štvrťroku minulého roka rast zisku o viac než tretinu. Výsledky podporilo zvýšenie tržieb o viac než desatinu a z jednotlivých segmentov najmä segment cloudových služieb. Informovali o tom agentúra DPA a portál RTTNews.



Spoločnosť v utorok oznámila, že jej zisk z pokračujúcich operácií po zdanení dosiahol vo 4. štvrťroku minulého roka 1,6 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to predstavuje rast o 35 %.



Tržby sa zvýšili o 11 % na 9,38 miliardy eur. Výrazne ich podporila oblasť cloudových služieb, v rámci ktorej tržby vzrástli o 27 % na 4,71 miliardy eur.



Výsledky za posledný kvartál prispeli k celoročnému rastu tržieb o 10 %. Celkovo za minulý rok dosiahli 34,2 miliardy eur. Na druhej strane, zisk dosiahol iba zhruba polovicu z objemu zisku za predchádzajúci rok. Dôvodom boli jednorazové náklady za niekoľko miliárd eur spojené so znižovaním počtu pracovných miest.



Prevádzkový zisk (non-IFRS) sa však v minulom roku zvýšil o 25 % na 8,15 miliardy eur. Pri konštantných kurzoch rast predstavoval 26 %.



Tento rok SAP počíta s rastom tohto prevádzkového zisku pri konštantných kurzoch o 26 % až 30 %. Odhaduje, že by mohol dosiahnuť od 10,3 miliardy do 10,6 miliardy eur.