Škoda Auto v Českej republike obnovilo výrobu

Praha 27. apríla (TASR) - Najväčší exportér v Českej republike, Škoda Auto, v pondelok obnovil výrobu. Automobilový sektor však čelí neistote, keďže pandémia nového koronavírusu má negatívny vplyv na dopyt po vozidlách.



V Česku sa pritom automobilový priemysel podieľa zhruba desatinou na výkone tamojšej ekonomiky a štvrtinou (25 %) na exporte z krajiny, pričom zamestnáva približne 150.000 ľudí. No v tomto roku 2020 bude jeho výkon výrazne pod jeho kapacitou.



Škoda, ktorá je súčasťou koncernu Volkswagen, zastavila svoje aktivity v marci, keď sa začal počet nakazených novým koronavírusom v Európe prudko zvyšovať. Česko však už uvoľňuje blokádu a niektoré obmedzenia.



V pondelok sa podľa vládnych plánov začali otvárať aj české obchody s rozlohou do 2500 štvorcových metrov a miesta ako fitnes centrá.



Zamestnanci Škody sa vrátili do práce s maskami a boli podrobení kontrole teploty, čo je súčasť 80 nových opatrení, ktoré zahŕňajú aj dezinfekcie rúk a predĺženie prestávok na vyčistenie pracovných priestorov.



Približne 90 % výrobcov áut v ČR v marci zastavilo alebo obmedzilo produkciu. V najbližších týždňoch by ju mohli takmer všetci obnoviť, uviedlo české združenie automobilového priemyslu AutoSAP.



Pre pokles produkcie o 36 % minulý mesiac prišli českí výrobcovia automobilov a ich dodávatelia na tržbách o 67 miliárd korún (2,45 miliardy eur), uviedol AutoSAP. Jeho riaditeľ Zdeněk Petzl odhaduje, že takmer celá aprílová produkcia bude stratená. V máji očakáva zvýšenie výroby na 60 % "normálnej" kapacity.



Odhaduje sa, že v tomto roku sa bude produkcia pohybovať v pásme 60 - 90 % kapacity.



„Začiatok reštartu bude dosť neistý,“ povedal Petzl, podľa ktorého má toto odvetvie najväčší strach z vývoja na trhoch.



Automobilový priemysel v Česku stratil zatiaľ približne 4000 pracovných miest. Väčšinou išlo o agentúrnych pracovníkov. No 42 % firiem zvažuje prepúšťanie, uviedol AutoSAP.



Spoločnosť Koyo Bearings Czech Republic, ktorá je súčasťou japonskej JTEKT Corporation, tento mesiac po dvojtýždňovej odstávke tiež obnovila výrobu. Produkcia sa začala na úrovni 10 % kapacity, pričom tento týždeň by mala dosiahnuť 60 % normálnej kapacity, uviedol prezident spoločnosti Petr Novák.



"Očakávame, že reštart a návrat k normálu bude veľmi postupný a až do roku 2021 nebudeme realizovať plné (výrobné) objemy," uviedol Novák.



Aj Škoda obmedzí výrobu, informoval týždenník odborov. Škoda prevádzkuje najväčšiu z troch automobiliek v Česku. V roku 2019 vyrobila 1,43 milióna vozidiel.



Spoločnosť Hyundai Motor tiež obnovila výrobu a 14. apríla spustila dve z troch zmien. Spoločnosť TPCA, spoločný podnik automobiliek Toyota Motor a Peugeot, začne vyrábať od 4. mája.



Ministerstvo financií v ČR odhaduje, že výkon českej ekonomiky tento rok klesne o 5,6 % v dôsledku blokád spojených s pandémiou.



(1 EUR = 27,310 CZK)