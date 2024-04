Najväčší holandskí znečisťovatelia vlani znížili emisie CO2 o 13 %

Brusel/Amsterdam 15. apríla (TASR) - Najväčší holandskí priemyselní znečisťovatelia dokázali vlani znížiť svoje kombinované emisie oxidu uhličitého o 13 percent, pričom podľa údajov holandského emisného úradu NEA sa darilo najmä energetickému sektoru, kým letecká doprava naopak emisie zvýšila. V pondelok na to upozornil spravodajský server DutchNews.nl



NEA spresnil, že holandský letecký sektor vlani vypustil o 11 % viac emisií CO2, a to aj napriek úsiliu znížiť znečisťovanie z tohto odvetvia. Celkové emisie z leteckej dopravy - ktoré zahŕňajú spoločnosti pod holandským dohľadom a lety v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru - smerujú späť k predpandemickému vrcholu v roku 2019.



Celkovo je v Holandsku 345 spoločností klasifikovaných ako "hlavní znečisťovatelia" a spadajú pod európsky systém obchodovania s emisiami (ETS). Spolu zodpovedajú za približne polovicu produkcie oxidu uhličitého v krajine.



Prechod energetických firiem na obnoviteľné zdroje mal podľa NEA veľký vplyv, aj keď uhoľné elektrárne dostali vlani povolenie na otvorenie, aby sa zabezpečili dostatočné dodávky elektriny. Objem energie vyrobenej v minulom roku sa oproti roku 2022 prakticky nezmenil, čo znamená, že obnoviteľné zdroje majú väčší podiel na národnom mixe.



"Ak bude tento trend pokračovať, holandské energetické a priemyselné sektory sú na dobrej ceste k splneniu svojich cieľov zníženia emisií CO2 do roku 2030," vyhlásil riaditeľ NEA Mark Bressers. Podľa jeho slov podniky podliehajúce ETS prispievajú k znižovaniu CO2 v Holandsku ako celku viac ako je priemer (6 %).



Ako však dodal, zatiaľ čo využívanie väčšieho množstva obnoviteľnej energie je pozitívnym signálom, priemyselná výroba ako celok klesla v dôsledku vysokých nákladov a inflácie, takže spoločnosti sa "nemuseli nevyhnutne stať udržateľnejšími".



Súčasťou ETS je približne 10.000 spoločností v celej Európe. EÚ začiatkom apríla uviedla, že v roku 2023 došlo v celej Európe k poklesu emisií o 15,5 % v porovnaní s úrovňami v roku 2022. Vďaka tomuto vývoju sú teraz emisie ETS približne 47 % pod úrovňou z roku 2005 a sú na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľa do roku 2030, ktorý bol stanovený na 62 %.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)