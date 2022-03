Najväčší IT zamestnávateľ na východe zavedie hybridný model práce

Košice 1. marca (TASR) – Spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia v Košiciach, ktorá je najväčším IT zamestnávateľom na východe Slovenska, sa presúva do menších priestorov. Súvisí to so zavedením hybridného modelu práce zamestnancov, časť tak pracuje z domu a časť z kancelárií. Pre TASR to uviedol hovorca firmy Juraj Probala.



Presťahovať sa má z biznis centra na Žriedlovej ulici do biznis centra na Moldavskej. Uvedená spoločnosť zamestnáva viac ako 4000 ľudí, pričom v záujme ochrany zdravia pracovalo od začiatku pandémie z domu takmer 95 percent jej zamestnancov. Aj počas období uvoľnenia pandemických opatrení si prácu z kancelárie zvolilo menej ako 20 percent. „Plynulo sme prešli do takzvaného hybridného modelu práce, zamestnancom odporúčame pracovať z domu, avšak v prípade osobných či prevádzkových dôvodov môžu pracovať aj z kancelárie,“ uviedol.



Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia si momentálne prenajíma kancelárske priestory s veľkosťou približne pre 2000 zamestnancov. „Vzhľadom na implementáciu hybridného modelu práce budeme využívať zdieľané pracovné miesta v pomere 2 : 1, čím sa potreba kancelárskej plochy znížila na polovicu súčasnej,“ povedal Probala s tým, že pri tvorbe konceptu vychádzali aj z dát získaných priamo od zamestnancov. Pýtali sa ich napríklad to, aký typ pracoviska uprednostňujú, akú techniku potrebujú na výkon svojej práce a odkiaľ sa im pracuje lepšie. Nové priestory majú byť zároveň špeciálne upravené a prispôsobenému novému hybridnému modelu práce.



Spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia mala podpísanú zmluvu s prenajímateľom biznis centra Cassovar od roku 2015 s platnosťou do roku 2023. Manažment využil možnosť vypovedať nájomnú zmluvu o rok skôr. Táto IT firma sa pomaly začína pripravovať na sťahovanie a presúvanie pracovných miest, proces plánuje ukončiť do konca tohto roka.