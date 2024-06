Najväčší odborový zväz v Nemecku chce zvýšenie miezd o 7 %

Berlín 17. júna (TASR) - Najväčší nemecký odborový zväz v pondelok uviedol, že sa bude snažiť dosiahnuť zvýšenie miezd pre milióny zamestnancov o 7 %. Argumentuje, že firmy vrátane výrobcov automobilov a výrobcov strojov si to môžu dovoliť. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Vedenie odborového zväzu IG Metall odporúča výrazne zvýšiť mzdy pre 3,9 milióna pracovníkov vzhľadom na "pretrvávajúcu vysokú úroveň cien". Pripomína, že firmy majú plné knihy objednávok a hoci spotrebiteľské ceny už nestúpajú tak rýchlo ako predtým, predchádzajúci rast platov a jednorazové platby pohltila inflácia.



V predchádzajúcom kole rozhovorov o platoch sa IG Metall a zamestnávatelia koncom roka 2022 dohodli na zvýšení miezd o 8,5 % počas dvoch rokov plus na jednorazových platbách vo výške 3000 eur na zmiernenie vplyvu vysokej inflácie.



Tentoraz IG Metall požaduje navýšenie o 7 % a jednoročnú zmluvu. A hoci chápe, že niektoré firmy sú v neistej situácii, väčšina z nich má solídnu pozíciu a aj ekonomické vyhliadky sa zlepšujú.



V Nemecku sa mzdové dohody zvyčajne uzatvárajú na rokovaniach medzi zamestnávateľskými organizáciami a odbormi, pričom pokrývajú celý sektor. Dohoda dosiahnutá v jednom regióne sa vo všeobecnosti uplatňuje na celoštátnej úrovni. Platnosť súčasnej zmluvy IG Metall vyprší na konci septembra.



Ročná miera inflácie v Nemecku bola v máji na úrovni 2,4 %, čo je výrazný pokles z takmer 9 % na začiatku minulého roka.



Nemecká ekonomika, najväčšia v Európe, podala minulý rok najslabší výkon spomedzi veľkých ekonomík eurozóny, keďže vysoké náklady na energie, slabé globálne objednávky a rekordne vysoké úrokové sadzby si vyžiadali svoju daň. Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka sa vlani znížil o 0,2 %. Tento rok sa očakáva obnovenie jeho rastu, ale pravdepodobne len veľmi mierne. Prispieť by k tomu malo predovšetkým oživenie vývozu a súkromnej spotreby. Vyššie mzdy a nižšia inflácia by mohli podporiť spotrebiteľské výdavky, zamestnávatelia však tvrdia, že slabá ekonomická situácia im neumožňuje veľké zvyšovanie miezd.