Najväčší platový rozdiel medzi mužmi a ženami je vo veku 35 - 43 rokov

Bratislava 8. septembra (TASR) - Najvýraznejší platový rozdiel je na Slovensku medzi mužmi a ženami od 35 do 43 rokov. Muži zarábajú v tomto veku v priemere o 200 eur viac ako ženy, čo predstavuje o 15 % vyšší príjem. Vyplýva to z aktuálneho ekonomického prehľadu Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA).



"Do 29. roku života príjem výrazne rastie u mužov aj žien, pričom vo veku 25 až 29 rokov zarábajú obe pohlavia približne rovnako. Zatiaľ čo u mužov od 30. do 34. roku života príjem ďalej rastie, pri ženách rastie len minimálne," uviedol ISA.



Doplnil, že táto stagnácia príjmu u žien súvisí aj s odchodom na materskú dovolenku, ktorý je najčastejšie vo veku 25 až 34 rokov. Po návrate z nej podľa inštitútu začnú ženy zaostávať s príjmom za mužmi, ktorých kariéra nebola prerušená.



Najlepší kariérny vrchol dosahujú muži vo veku 44 rokov s príjmom 1549 eur a ženy vo veku 46 rokov s platom 1377 eur. "S pribúdajúcim vekom sa príjmový rozdiel medzi pohlaviami znižuje, avšak už nikdy sa neuzavrie úplne. V čase odchodu do dôchodku je na úrovni približne troch až siedmich percent," priblížil inštitút.