Najväčší prevádzkovateľ letísk AENA sa minulý rok prepadol do straty

Madrid 24. februára (TASR) - Španielska spoločnosť AENA, ktorá je najväčším svetovým prevádzkovateľom letísk z hľadiska počtu cestujúcich, v stredu oznámila, že sa vlani prepadla do straty, prvýkrát od roku 2012. Dôvodom sú blokády na zastavenie šírenia nového koronavírusu, ktoré zdecimovali cestovný ruch na celom svete.



AENA vykázala za uplynulý rok 2020 čistú stratu takmer 127 miliónov eur. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet však predpovedali ešte horší výsledok, a to stratu vo výške 205 miliónov eur.



Cez 46 letísk, ktoré prevádzkuje AENA na domácom trhu v Španielsku, prešlo minulý rok 76 miliónov cestujúcich. Na porovnanie, v roku 2019 to bolo viac ako 275 miliónov pasažierov.



Okrem letísk v Španielsku má AENA priame a nepriame podiely v ďalších 23 letiskách vrátane londýnskeho Lutonu. Väčšina z nich je v Latinskej Amerike.



„V krátkodobom horizonte nebadať žiadne známky zotavenia v dôsledku ďalšej vlny infekcie, ktorá sa šíri v Európe a pre rôzne cestovné obmedzenia,“ uvádza sa vo vyhlásení.



Tržby spoločnosti AENA, v ktorej má 51-% podiel španielsky štát, v minulom roku klesli o 50,2 % na 2,2 miliardy eur.



Pandémia ochorenia COVID-19 tvrdo zasiahla cestovný ruch, kľúčové odvetvie španielskej ekonomiky. Počet medzinárodných príletov v krajine klesol v roku 2020 na 19 miliónov z takmer 84 miliónov v predchádzajúcom roku. Prerušilo sa tak sedemročné obdobie rekordov a desať rokov trvajúci vytrvalý rast pasažierov.