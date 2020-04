Najväčší producenti ropy obmedzujú výdavky, škrty dosahujú 20 %

Londýn 1. apríla (TASR) - Najväčší producenti ropy a zemného plynu plánujú tento rok zníženie svojich výdavkov. Dôvodom je pokles dopytu a prepad cien ropy v dôsledku krízy spojenej so šírením nového koronavírusu, ako aj cenová vojna medzi Ruskom a Saudskou Arábiou.



Do dnešných dní už osem koncernov oznámilo škrty vo výdavkoch vrátane Saudi Aramco a Royal Dutch Shell, pričom oznámené redukcie dosahujú spoločne približne 28 miliárd USD (25,56 miliardy eur). V porovnaní s pôvodnými plánmi výdavkov na úrovni 142 miliárd USD to predstavuje pokles takmer o 20 %.



Napríklad britská spoločnosť BP v stredu oznámila zníženie výdavkov v tomto roku o 25 %, pričom obmedzí produkciu najmä z bridlicových ložísk ropy a plynu v USA. Redukciu vo výdavkoch oznámili aj americký koncern Exxon Mobil a brazílska spoločnosť Petrobras.



Ceny ropy klesli od začiatku roka približne o 65 % pod 25 USD za barel (159 litrov). V prípade, že súčasná kríza spojená s pandémiou nového koronavírusu bude trvať dlhšie, ropné spoločnosti budú musieť pristúpiť k ďalším obmedzeniam, keďže ich dlh je už teraz na vysokej úrovni.



Napríklad kombinovaný dlh koncernov Chevron, Total, BP, Exxon Mobil a Royal Dutch Shell dosiahol ku koncu minulého roka 231 miliárd USD. To je len o 4 miliardy USD menej než ich kombinovaný dlh v roku 2016, keď sa ceny ropy rovnako prepadli pod 30 USD za barel.



(1 EUR = 1,0956 USD)