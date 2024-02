Najväčší slovenský producent kuracieho exportuje viac do zahraničia

O spoločnosti EU Poultry s.r.o.

Sme slovenská firma, špecialista na spracovanie a distribúciu vysokokvalitného kuracieho mäsa a mäsových výrobkov. Dodávame produkty do 22 európskych krajín. Ročne spracujeme vyše 40 tisíc ton kuracieho mäsa. Za rok 2023 sme dosiahli tržby viac ako 158 miliónov eur. Naše výrobné a skladovacie zariadenia máme od roku 2017 pri obci Horné Saliby. Zamestnávame vyše 300 ľudí. EU Poultry s.r.o. nájdete na https://poultryeu.eu/ a tiež na sociálnych sieťach YouTube

Bratislava 27. februára (OTS) - Vedeli ste, že vo Francúzsku existuje časopis s názvom „60 miliónov spotrebiteľov“? Celá Európska únia mala v januári 2023 podľa štatistického úradu Eurostat 448 milióna obyvateľov. Ide o obrovský trh, ktorý ročne spotrebuje okolo 13 miliónov ton hydinového mäsa.Región sa pritom môže zdať ako geograficky a spotrebiteľsky jednoliaty, no jednotlivé trhy sú rozdielne. Majú vlastné špecifiká a nuansy. Bol to tiež jeden z dôvodov, prečo spracovateľský podnik EU Poultry vznikol práve na Slovensku v Horných Salibách pri Galante. „uvádzaSpoločnosť EU Poultry dováža ročne vyše 40 000 ton kuracieho mäsa, ktoré do niekoľkých hodín spracuje a distribuuje výrobky do 22 krajín Európy. Najväčší objem smeruje do Čiech (22 %). Podobný objem produkcie (21 %) sa realizuje doma na Slovensku, čo zďaleka nepokrýva deficit a slovenskú nesebestačnosť pri hydinovom mäse. Väčšia časť, približne 57 %, sa však vyváža do ostatnej Európy, teda do Maďarska, Bulharska, Rumunska, ale aj Francúzska, Nemecka, Rakúska, Slovinska a ďalších krajín.“ hovorí Yaroslav Pukach a dodáva: „