Najväčší výrobca šperkov na svete Pandora zvýšil zisk, prekonal odhady

Kodaň 4. mája (TASR) - Dánska spoločnosť Pandora, najväčší producent šperkov na svete, oznámil za 1. štvrťrok rast tržieb o viac než desatinu a prevádzkového zisku o takmer pätinu. Podporil ju najmä kľúčový americký trh, na ktorom zvýšila podiel. Spoločnosť zároveň prekonala očakávania trhov a v reakcii na vývoj na začiatku roka zlepšila prognózu vývoja tržieb za celý rok. Informovala o tom agentúra Reuters.



Tržby Pandory dosiahli v 1. štvrťroku 6,8 miliardy dánskych korún (911,74 milióna eur). Medziročne to predstavuje rast o 11 %. Rozhodujúci bol rast tržieb v USA, ktoré sú najväčším trhom Pandory. V USA sa tržby zvýšili o 9 %, čo prispelo k zvýšeniu podielu dánskej firmy na tomto trhu napriek tomu, že celkový dopyt po šperkoch sa zmierňuje.



Prevádzkový zisk spoločnosti dosiahol 1,51 miliardy DKK. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 19,84 %. Firma tak prekonala odhady trhov, ktoré počítali s rastom zisku na 1,32 miliardy DKK.



V reakcii na lepšie než očakávané výsledky spoločnosť Pandora zlepšila odhad vývoja tržieb za celý rok. Pôvodne počítala s rastom tržieb na organickej báze o 6 až 9 %, teraz odhaduje, že rast sa bude pohybovať v rozmedzí od 8 do 10 %. Odhad prevádzkovej marže ponechala na pôvodnej úrovni a naďalej očakáva, že dosiahne 25 %.



(1 EUR = 7,4583 DKK)