Najväčšia autopožičovňa na svete Hertz mení šéfa aj stratégiu

Estero 17. marca (TASR) - Najväčšia autopožičovňa na svete Hertz po neúspešnej stávke na elektromobily mení šéfa aj stratégiu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Do čela Hertzu sa od 1. apríla postaví Gil West, ktorý bol donedávna prevádzkovým šéfom spoločnosti Cruise podnikajúcej v oblasti robotických taxíkov. Doterajší šéf Stephen Scherr odstúpil, oznámila firma v piatok (15. 3.).



Spoločnosť Hertz spôsobila na jeseň 2021 rozruch, keďže oznámila, že kúpi 100.000 áut Tesla. Po tom, ako Scherr pred dobrými dvoma rokmi prevzal funkciu generálneho riaditeľa, zašiel ešte ďalej. Od General Motors objednal ďalších 175.000 elektromobilov a od Polestaru 65.000.



Začiatkom tohto roka však firma zaradila spiatočku a začala meniť svoju stratégiu. Predáva tretinu svojej globálnej flotily elektromobilov a časť výnosov investuje do nákupu áut so spaľovacími motormi. V USA v priebehu roka predá 20.000 elektromobilov od rôznych výrobcov. Hertz v tejto súvislosti odpísala 245 miliónov USD (224,94 milióna eur). Zdôraznila však, že prevádzkový zisk sa v dôsledku tejto zmeny zvýši.



Jedným z dôvodov zmeny stratégie bolo podľa firmy, že prispôsobuje svoju ponuku dopytu. Ďalším problémom bolo, že hodnota flotily elektrických vozidiel prudko klesla v dôsledku opakovaného znižovania cien Tesly. Okrem toho podľa firmy sú opravy elektromobilov približne dvakrát drahšie v porovnaní s autami so spaľovacími motormi. Hertz takisto nedokázala minimalizovať vyššie náklady spojené s prevádzkou elektromobilov.



(1 EUR = 1,0892 USD)